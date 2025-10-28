Szentkirályi Alexandra: a kormány megszünteti a kényelmi díjat az egész ország területén

Jövőre kevesebbet fizetsz, ha mobillal parkolsz – a kormány megszünteti a kényelmi díjat az egész ország területén, így évente több milliárd forint marad a magyarok zsebében - derül ki Szentkirályi Alexandra Facebook-posztjából.

Csak Budapesten két és fél milliárd forintot fizettek a budapestiek tavaly, 34 millió parkolással. Ez januártól már nem így lesz! Amíg a baloldal felszámolja a parkolókat és drágítja a parkolást, a kormány egyszerűbbé és olcsóbbá teszi azt. A mobilparkolás ugyanis pofonegyszerű: a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, és összesen több mint negyven alkalmazáson keresztül is indíthatod a parkolást. Kényelmesebben, olcsóbban – hajrá, Budapest!

- olvasható a posztban.

Több budapesti baloldali vezetésű kerületben is drasztikusan emelték a lakossági parkolási díjakat. "Józsefvárosban a korábbi árak átlagosan tízszeresükre nőttek. Erzsébetvárosban a díj szinte a nulláról ugrott 36 ezer forintra az első autó esetén, 72 ezerre a másodiknál, egyes esetekben pedig akár 150 ezer forintra. Ferencvárosban is tízszeres díjemelés történt. A XIII. kerületben az első autó után zónától függően évi 15–30 ezer forintot kell fizetni. A Hegyvidéken idén vezették be az évi 30 ezres díjat, 2025-től pedig a második autó után akár 75 ezer forintot is kérhetnek."

- sorolta Szentkirályi Alexandra.

Olcsóbb lesz a parkolás Budapesten

- Jövőre kevesebbet fizetsz, hogyha mobillal parkolsz.

- Magyarország kormánya azon dolgozik, hogy a mobil szolgáltatások átláthatóbbak, egyszerűbbek és olcsóbbak legyenek.

- Idén 34 millió mobilparkolás várható Budapesten, és ennek a kényelmi díja 2,5 milliárd forint. A jövőben ez a pénz a budapestiek zsebében marad.

- 2014 júliusában indult el a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer, amellyel lehetővé tettük, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik, egyszerűen a mobiltelefonunkkal úgy tudjuk fizetni a parkolási díjat, hogy ne kelljen a zsebünkben kotorászni apró után.

- A nemzeti mobilfizetési rendszer nagyon egyszerű, sms-ben hívással és rengeteg applikáción keresztül is indíthatunk parkolást.