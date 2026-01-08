RETRO RÁDIÓ

Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek ez lesz a szerencsenapja, csak egy dologra kell ügyelnie

De másoknak is sikeres lesz a csütörtök. Íme a részletek!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 08:00
horoszkóp csillagjegy napi horoszkóp szerencse

2026. január 8-án a napi horoszkóp szerint egy csillagjegynek a csütörtöki lesz a szerencsenapja. Ám egy másik csillagjegynek is sikerekben lehet része. Mutatjuk!

horoszkóp, csillagjegy, napi horoszkóp, ezotéria, asztrológia
Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek ez lesz a szerencsenapja Fotó: Metropol

Kos

Csütörtökön a föld elemben járó bolygók kedveznek önnek. Bebizonyosodhat, hogy egy fontos kérdésben igaza volt. Lehetősége nyílik arra is, hogy egy új ügyet elindítson – ez olyan téma lehet, amely az idei évben sikert hozhat önnek.

Bika

Volt mostanában néhány pillanat, ami miatt oka lenne haragudni másokra. Mégis érdemesebb a sérelmek helyett a lehetőségekre fókuszálnia. Pont akkor kerülhet ön elé az, amit keres, amikor már nem is számít rá. A föld elemű energiák ma nagy segítséget adnak a lelki béke megtalálásához.

Ikrek

Ma szerencsés nap vár önre. Egyetlen ellensége a saját maximalizmusa lehet, különösen akkor, ha egy váratlan esemény vagy hír miatt gyors döntést kellene hoznia. Szerencsére a föld elemű bolygók most támogatják ebben.

Rák

Ha folyton halogat valamit, amire már régóta készül, érdemes átgondolnia, mi okozza ezt a bizonytalanságot. Fél a kudarctól? Vagy attól, mit szólnak mások? Csütörtökön a föld elemű jegyekben járó bolygók segítenek, hogy végre rászánja magát a cselekvésre.

Oroszlán

Lehet, hogy fontos döntések előtt áll, de egyelőre inkább a kérdések szaporodnak, nem a válaszok. Maradjon kitartó! Már ma is érkezhetnek megnyugtató jelzések, hogy jó úton jár, és igaza van több szempontból is.

Szűz

A Hold egész nap az ön jegyében jár, felerősítve a képességeit. Most különösen objektív lehet, és olyan összefüggéseket is megláthat, amelyek eddig nem voltak egyértelműek. Figyeljen a belső hangra, és kövesse azt a döntéseiben.

Mérleg

Ma különösen fontos, hogy minden lépését átgondolja, még akkor is, ha egy váratlan változás miatt gyors döntésre kényszerül. Vigyázzon, nehogy túlvállalja magát, majd vissza kelljen lépnie. A Szűz Hold most szerencsére megkönnyíti a tervezést.

Skorpió

Ha elkapja a szenvedély, hajlamos lehet hirtelen dönteni, és túl kevés időt hagyni a megvalósításra. Ne essen ebbe a hibába! Jobban jár, ha mindent alaposan átgondol. Az égi energiák most a racionalitást támogatják.

Nyilas

Csütörtökön sikerélmény érheti, és úgy érezheti, végre révbe ért valamiben. Lehet, hogy egy terve válik be, vagy a magánéletében ér el eredményt. Bármiről is legyen szó, érdemes megélni és élvezni ezt a sikert.

Bak

Sok igazság van abban a mondásban, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Egy friss siker után ön is úgy érezheti, érdemes tovább haladni, és kihasználni a lendületet. Most valóban jó úton jár.

Vízöntő

Ma minden meglepően olajozottan működhet ön körül. A dolgok egyszer csak a helyükre kerülnek, és sok minden magától értetődővé válik. Látszólag kevés energiabefektetéssel is szép eredményt érhet el.

Halak

Ma különösen harmonikusak az energiái. Jól osztja be az idejét, hatékony és összeszedett. A föld elemű bolygók stabilitást adnak önnek. Érdemes azokra a feladatokra koncentrálnia, amelyek egyébként nehezebben mennének, mert most minden könnyebben sikerülhet, mint várná.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu