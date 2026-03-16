Orbán Viktor: se Brüsszel, se Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot

Vállalom, akármilyen trükkökkel is próbálkoznak. Sohasem fogjuk, sohasem fogom megengedni, hogy elvegyék tőletek azt, ami a tietek és ami nektek jár. Ami a magyaroké, az a magyaroké is marad. Se a nemzetközi nagytőke, se Brüsszel, se Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot. És ezt mind úgy fogjuk elérni, hogy Magyarországot kívül tartjuk a háborúban. Ez lesz a kulcs. Miközben Európa szédeleg, masírozik, halad, belevonódik ebbe a háborúba, a közben mi magyarok meg fogjuk vetni a lábunkat. Egyetlen lépés, tapodtat sem fogunk mozdulni, és ki fogunk maradni a háborúból