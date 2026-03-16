Orbán Viktor: se Brüsszel, se Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot

Olyan kormánya van Magyarországnak, amely teljes szívvel áll Magyarország mellett. Orbán Viktor hihetetlen beszédet mondott a kaposvári Békemeneten.

Létrehozva: 2026.03.16. 21:35
Kaposvári Békemenet Orbán Viktor országjárás

„Teljes szívvel a magyar emberek mellett” – írta Orbán Viktor a kaposvári Békemenet után megosztott videójához a közösségi oldalán.

Orbán Viktor a kaposvári Békemeneten
 Orbán Viktor a kaposvári Békemeneten Fotó: MW

„Olyan kormánya van Magyarországnak, amely teljes szívvel áll Magyarország mellett. Amely képes arra, hogy megvédje Magyarországot.” – mondta a kormányfő Kaposváron. Hozzátette:

Vállalom, akármilyen trükkökkel is próbálkoznak. Sohasem fogjuk, sohasem fogom megengedni, hogy elvegyék tőletek azt, ami a tietek és ami nektek jár. Ami a magyaroké, az a magyaroké is marad. Se a nemzetközi nagytőke, se Brüsszel, se Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot. És ezt mind úgy fogjuk elérni, hogy Magyarországot kívül tartjuk a háborúban. Ez lesz a kulcs. Miközben Európa szédeleg, masírozik, halad, belevonódik ebbe a háborúba, a közben mi magyarok meg fogjuk vetni a lábunkat. Egyetlen lépés, tapodtat sem fogunk mozdulni, és ki fogunk maradni a háborúból

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu