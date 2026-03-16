Orbán Viktor a kaposvári Békemeneten: a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból!
Orbán Viktor beszédet tartott a kaposvári Békemeneten.
A március 15-ei Békemenet után máris országjárásra indul a miniszterelnök. Orbán Viktor még a múlt héten jelentette be az eseményeket, csak ezen a héten hat városba megy el, ahol találkozik a választókkal. A kaposvári Békemeneten a kormányfő hangsúlyozta: Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje az országot!
A kaposvári Békemenet kezdetén Szita Károly, a város polgármestere üdvözölte az egybegyűlteket. Rövid beszédében rámutatott: a város számos alkalommal bizonyította, hogy „együtt erősek vagyunk”.
Megóvtuk városunkat a migránsoktól, a minket kisemmizni akaró baloldaliaktól. Április 12-én az eddigieknél is fontosabb napra ébredtünk. Brüsszel, vagy hazánk, háború, vagy béke? Mindezek tetejében az a kérdés, hogy Orbán Viktor, vagy Zelenszkij alakít-e kormányt. Ezért kérem, szavazzatok Gelencsér Attilára, a Fideszre, szavazatok magatokra és a jövőtökre! A kérdés adott: meghajlunk vagy megmaradunk? Mi már tudjuk a választ: fel, győzelemre!
– zárta beszédét Szita Károly.
Orbán Viktor beszéde a kaposvári Békemeneten
Orbán Viktor felidézte, hogy nem először áll a kaposvári színpadon kampányidőszakban. A miniszterelnök szerint a most induló hajrá különleges helyzetben kezdődik, mert a Békemenet után megváltozott a politikai hangulat.
Én már álltam itt ezen a színpadon
– kezdte beszédét a kormányfő, majd felidézte, hogy 2010 márciusában is Kaposváron járt kampányrendezvényen.
Akkor kétharmad lett a vége
– jegyezte meg, utalva a 2010-es választási győzelemre. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a kampány ugyan ezen a napon hivatalosan is elindult, de a vasárnapi Békemenet után megváltozott a politikai helyzet. A kormányfő szerint az elmúlt évek munkájáról is számot kell adni. Hangsúlyozta, hogy a városvezetés által korábban jelzett fejlesztési igényeket a kormány sorra teljesítette, és az elmúlt időszakban számos beruházás érkezett Kaposvárra.
Több mint kétszázmilliárd forintnyi fejlesztés
Orbán Viktor beszédében kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat évben összesen 52 jelentős beruházás valósult meg a somogyi vármegyeszékhelyen.
Bevallom, szeretek Kaposvárra jönni, mert egy törekvő város, amely mindig valahol elöl szeretne menni
– mondta a miniszterelnök. Hozzátette: a fejlesztések összértéke meghaladta a 200 milliárd forintot. Arról is beszélt, hogy a közelmúltban újabb jelentős beruházásról született megállapodás, amely várhatóan mintegy 400 új munkahelyet teremt a városban. Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy Kaposvár úttörő szerepet vállal egy új közlekedési fejlesztésben is.
A miniszterelnök szerint ez lesz az első magyar város, ahol teljesen elektronikus alapú közösségi közlekedési rendszer működik majd.
A munkaalapú gazdaság a cél, ötmillió dolgozóval
A kormányfő beszédében hangsúlyozta: az elmúlt évek gazdaságpolitikájának középpontjában a munka állt. Orbán Viktor szerint a választók bizalmát arra használták fel, hogy olyan gazdaságot építsenek, amelyben a teljesítmény és az elvégzett munka számít.
A miniszterelnök emlékeztetett:
Ma már 4 millió 700 ezer ember dolgozik Magyarországon, és ha ismét a kormánypártok kapnak felhatalmazást, a következő cél az ötmilliós foglalkoztatottság elérése.
A kormányfő beszédében külön kitért arra is, hogy szerinte az emberek értékét nem a származásuk vagy a végzettségük határozza meg.
Többre megyünk egy munkáját jól végző rakodómunkással, mint a munkáját rosszul végző észkombájnnal
– fogalmazott Orbán Viktor, hangsúlyozva: a társadalmi megbecsülés alapja az elvégzett munka minősége.
Szövetség a béke mellett
A miniszterelnök felidézte a 2022-es választások üzenetét is. Mint mondta, akkor a választók egyértelmű felhatalmazást adtak arra, hogy Magyarország maradjon ki az orosz–ukrán háborúból.
2022-ben kötöttünk egy szövetséget a háború ellen és a béke mellett
– mondta, hozzátéve: az elmúlt négy évben komoly nyomás nehezedett Magyarországra, hogy részt vegyen a háborús készülődésben. Orbán Viktor szerint az ország azért tudott kimaradni a konfliktusból, mert a választók felhatalmazása kötelezi a kormányt a békepolitika fenntartására.
Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely nem készül háborúra
– jelentette ki.
A kormányfő úgy fogalmazott:
Ennek a választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtunk: ez Ukrajna.
Orbán Viktor szerint az ukrán vezetés több olyan lépést várna el Magyarországtól, amelyek szerinte ellentétesek a magyar érdekekkel. A miniszterelnök felsorolása szerint ezek között szerepel az olcsó orosz olajról való leválás, pénzügyi támogatás nyújtása Ukrajnának, valamint az, hogy Magyarország kötelezze el magát az ukrán háborús erőfeszítések mellett. A kormányfő szerint Ukrajna azt is szeretné, ha az Európai Unió gyorsított eljárásban venné fel az országot a tagállamok közé.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarországnak a saját érdekeit kell szem előtt tartania. Mint mondta, a kormány készen áll vitát vállalni akár Brüsszellel, akár Ukrajnával, ha a magyar érdekek védelméről van szó.
A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem kíván rosszat Ukrajnának, ugyanakkor viszonzást vár.
Mi nem akarunk rosszat Ukrajnának, de cserébe azt kérjük, hogy ők se akarjanak nekünk rosszat
– fogalmazott.
Kritikát kapott az európai hitelterv
A beszédben szóba került az Európai Unió által tervezett közös hitelfelvétel is, amely hosszú időre eladósíthatná az európai polgárokat. A miniszterelnök szerint az ilyen pénzügyi konstrukciók több generációra terhet jelentenének, ezért Magyarország álláspontja az, hogy az európai döntéseknél a tagállamok gazdasági és nemzeti érdekeit is figyelembe kell venni.
