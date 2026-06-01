Reagált a Fidesz Magyar Péter miniszterelnök hétfői bejelentésére
Fidesz: diktatúrában szokás a köztársasági elnök erőszakos eltávolítása.
„Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából” – reagált a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette: a Tisza Párt alkotmánymódosítást kezdeményez a köztársasági elnök eltávolítása érdekében.
Magyar Péter törvényellenes ultimátuma alkotmányjogilag semmis. Emberileg szánalmas és nevetséges
– fogalmazott az ellenzéki párt.
Azt írták: Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti. Mint ahogy azért is, hogy közterületen rendőrökkel akarta eltávolíttatni a szólás- és véleménynyilvánítási szabadságukkal élő állampolgárokat.
A közleményben megszólították Görög Márta igazságügyi minisztert is. Emlékeztették arra, hogy parlamenti meghallgatásán jogászprofesszorként magas szakmai színvonalú és alázatos munkát ígért. Olyan államot, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő mércét jelent. „Alkotmányos stabilitást ígért, jogállamiságot. Ma az egész ország élőben láthatta főnöke ámokfutását, és az Ön kínos zavarát a Sándor-palota előtt. Jó szégyenkezést!” – zárta közleményét a Fidesz.
