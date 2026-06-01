RETRO RÁDIÓ

Reagált a Fidesz Magyar Péter miniszterelnök hétfői bejelentésére

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Fidesz: diktatúrában szokás a köztársasági elnök erőszakos eltávolítása.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 11:37
Módosítva: 2026.06.01. 12:51
Magyar Péter köztársasági elnök Fidesz

„Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából” – reagált a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette: a Tisza Párt alkotmánymódosítást kezdeményez a köztársasági elnök eltávolítása érdekében.

Magyar Péter közölte: a Tisza Párt alkotmánymódosítást kezdeményez a köztársasági elnök eltávolítása érdekében Fotó: AFP/AFP

Magyar Péter törvényellenes ultimátuma alkotmányjogilag semmis. Emberileg szánalmas és nevetséges

– fogalmazott az ellenzéki párt.

Azt írták: Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti. Mint ahogy azért is, hogy közterületen rendőrökkel akarta eltávolíttatni a szólás- és véleménynyilvánítási szabadságukkal élő állampolgárokat.

A közleményben megszólították Görög Márta igazságügyi minisztert is. Emlékeztették arra, hogy parlamenti meghallgatásán jogászprofesszorként magas szakmai színvonalú és alázatos munkát ígért. Olyan államot, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő mércét jelent. „Alkotmányos stabilitást ígért, jogállamiságot. Ma az egész ország élőben láthatta főnöke ámokfutását, és az Ön kínos zavarát a Sándor-palota előtt. Jó szégyenkezést!” – zárta közleményét a Fidesz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu