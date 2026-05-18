Sulyok Tamás: Az eskümhöz hű maradok

„Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat” – kommentálta Sulyok Tamás köztársasági elnök az Index hírportálon hétfőn megjelent interjúban azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására.

Sulyok Tamás úgy fogalmazott: „felesküdtem az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köt engem a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Értem, hogy vannak olyan társadalmi és politikai szándékok, amelyek a köztársasági elnöki hatáskörök újradefiniálására irányulnak, de a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka. Az eskümhöz hű maradok, és ameddig a hivatalom gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget kívánok tenni a vállalt megbízásomnak”.

Az államfő hozzátette: az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Ez következik a magyar köztársasági elnök alkotmányos státuszából – mutatott rá Sulyok Tamás.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter alkalmatlannak, illetve méltatlannak nevezte, hogy Magyarországon a törvényesség őre legyen, úgy reagált: „az alkalmatlanság és a méltatlanság kategóriáját a magyar alkotmány nem tartalmazza. Ezek politikai értékítéletek, és mint ilyenekhez, nem szeretnék hozzászólni, mert politikai véleményekkel nem dolgom foglalkozni. Az alkotmány nem ismer ilyen kategóriákat”.

Sulyok Tamás elmondta, Magyar Péter székfoglaló miniszterelnöki beszédéből számára az derült ki, hogy megindult a köztársasági elnök alkotmányos státuszának és hatásköreinek politikai újraértelmezése. Adott esetben legitim politikai igény és törekvés lehet egy olyan alkotmányos intézmény újragondolása, amely lényegében harminchat éve változatlan formában működik – jegyezte meg.

Rámutatott: a köztársasági elnök alkotmányos státusza a rendszerváltás óta csak kisebb módosításokon ment keresztül, és még a 2011-ben elfogadott alaptörvény sem változtatott ezen érdemben. „Én most ennek az átértelmezési szándéknak a célkeresztjébe kerültem: az én személyemen keresztül maga a köztársasági elnöki intézmény is” – fogalmazott Sulyok Tamás.