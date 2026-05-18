Koktélok, történetek és vendégszeretet – Magyarország ikonikus bartendere mesél

Volt idő, amikor Magyarországon még a lime is ritkaságnak számított, a koktélokhoz szükséges alapanyagokat pedig a külföldről érkező ismerősök hozták be az országba. Kottra Dezső még ebben az időszakban kezdte pályafutását, és évtizedek alatt a hazai bárkultúra egyik meghatározó alakjává vált. Ő mesél a régi vendéglátás szokásairól és a koktélok terjedéséről a hazánkban és világszerte.

Bárkultúra: a koktélkészítés Kottra Dezsőnek nem csupán technika, hanem művészet is, amely minőségi alapanyagokat és kreativitást igényel. Fotó: Metropol/MATE KRISZTIAN

Koktél világ: bárkultúra kezdetei és vendéglátás Magyarországon a 60-as évektől

Egy jó bartender nemcsak italokat készít, hanem élményt teremt – otthonos légkört, amelyben a vendég jól érzi magát. Ez mindig is így volt, van és lennie kell. Bár pályája kezdetén nehéz volt beszerezni a szükséges hozzávalókat:

A jó italok alapja mindig a minőségi alapanyag. Régen egy barackpálinkát kevertek egy friss őszi lével, de az még nem számított koktélnak – ahhoz gondosan válogatott, kiváló hozzávalókra van szükség. Ez azonban régebben nem volt egyszerű Magyarországon, hiszen a választék meglehetősen szűk volt. Ennek ellenére igyekeztünk lépést tartani a nemzetközi trendekkel, és olyan italokat készíteni, mint a Piña Colada vagy a Cosmopolitan. Gyakran külföldre utazó ismerősöket, diplomatákat, sportolókat, művészeket, táncosokat kértünk meg arra, hogy hozzanak be alapanyagokat, italokat. Később aztán megjelentek azok a cégek, amelyek felismerték az igényt, és elkezdték forgalmazni azokat az italokat és hozzávalókat, amelyek már kifejezetten alkalmasak voltak koktélok készítésére is

– mesélte Kottra Dezső.

Karrierjének kezdete Esztergomhoz kötődik, ahol a vendéglátásnak komoly hagyományai vannak. Egy történelmi jelentőségű fogadó révén, amelynek alapítása egészen XII. századig nyúlnak vissza, a város a szállodaipar egyik korai központjának számított. Napjainkban ez az Esztergomi Fürdő Szálló, amely a helyi legenda szerint, a világ második „bejegyzett” szállodája volt. Itt kezdett dolgozni piccolóként, így eleinte a feladata az volt, hogy a használt eszközöket összegyűjtse és visszajuttassa a helyükre, miközben figyelte a tapasztaltabb kollégák munkáját. Akkoriban bizony mindennek megadták a módját.

Ott egy gyönyörű épületben működött az étterem, ahol „csumi” rendszerben szolgáltak fel: a vendégek egy meghatározott összeget fizettek, majd elegánsan felöltözött személyzet kínálta számukra a fogásokat. A leveseket és az ételeket igényesen, esztétikusan tálalták, és a kiszolgálás színvonala teljes mértékben felért egy à la carte étteremével. Nem tettek különbséget – minden vendég ugyanabban a magas rangú, kifinomult kiszolgálásban részesült. Manapság a svédasztalos éttermekben ez nem kifejezetten szokás

– emlékezett vissza a mai napig aktív bartender.