100 éves budapesti épületeket mutatunk – ezen a hétvégén bárki bemehet a máskor zárt kapukon

Május 9–10-én ismét megrendezik a Budapest100 Nyitott Házak Hétvégéjét, amely idén visszatér az eredeti koncepcióhoz: a 100 éves budapesti épületeket ünnepli. A Kortárs Építészeti Központ szervezésében immár 16. alkalommal nyílnak meg olyan házak kapui, amelyek mellett a legtöbben nap mint nap elsétálnak, mégsem sejtik, milyen történeteket rejtenek.

A 100 éves budapesti épületek nyitva lesznek a nagyközönség előtt (Fotó: Mazarin07 / Wikipédia)

Az idei programban azok az épületek szerepelnek, amelyek 1916 és 1926 között épültek. Összesen 40 lakóház és intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez: belvárosi bérpaloták, hegyvidéki villák, mozik, templomok, ipari épületek, sőt még óvodák is várják a látogatókat.

A ház, ahol Budapest első amerikai gyorsétterme nyílt

A Régiposta utca 7–9. szám alatti épületet ma sokan onnan ismerik, hogy itt nyílt meg Budapest első amerikai gyorsétterme. A százéves ház azonban ma is különös időutazásra invitál. Az épületben ugyanis ma is működik gombárus, szűcs, sőt olyan üzlet is, ahol pipákat és sétapálcákat árulnak. A modern gyorséttermi múlt és a régi pesti kisiparos világ furcsa elegye teszi igazán különlegessé a helyet.

Itt működött Budapest első amerikai gyorsétterme (Fotó: Google Maps/Google Street View)

Működő páternoszter és faragott faburkolatok a BKV-székházban

Sokan ma is a büntetések befizetésével azonosítják az Akácfa utcai BKV-székházat, pedig az egykori Beszkárt-központ Budapest egyik legimpozánsabb százéves középülete. A monumentális épületet Wälder Gyula tervezte, belső tereiben ma is eredeti faragott faburkolatok, díszes termek és történelmi hangulat fogadja a látogatókat. Az egyik legnagyobb attrakció pedig a ma is működő páternoszter, amelyet a látogatók ki is próbálhatnak.

A reprezentatív üléstermek és elegáns fabútorok mellett azonban az épület másik arca is megmaradt: a hosszú folyosók és a jellegzetes fehér csempék máig őrzik a régi Budapest hivatalainak hangulatát.

A BKV székház 100 éve luxusépületnek számított (Fotó: Róka László / MTI)

Budapest legkisebb utcája és az egykori biztosítótársaság titkai

A főváros egyik legrejtettebb helyszíne a Miatyánk utca, Budapest egyik legkisebb utcája. Itt áll az Adria Biztosító Társulat egykori székháza, amely 1918-ban készült el. Az épület különlegessége, hogy a korszakhoz képest meglepően modern és letisztult stílusban épült, szinte teljesen nélkülözve a túlzó díszítéseket. A funkcionalitást csak néhány, biztosításhoz kapcsolódó szobor töri meg, amelyek ma is majdnem szemmagasságban láthatók. A ház eredetileg vegyes funkcióval működött: fent irodák voltak, lent elegáns üzletek. A második világháború után azonban teljesen más szerepet kapott: ide költözött a BRFK. A luxus csak 1997 után tért vissza az épületbe, azóta pedig egymást váltják benne az elegáns szállodák.