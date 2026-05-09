100 éves budapesti épületeket mutatunk – ezen a hétvégén bárki bemehet a máskor zárt kapukon

Egy hétvégére bárki beléphet Budapest legizgalmasabb százéves épületeibe: lesznek nyitott villák, gyárépületek, rejtett műhelyek, legendás bérházak és olyan helyszínek is, amelyekhez politikai merényletek, bliccelők vagy éppen az első magyarországi gyorsétterem története kapcsolódik. A 100 éves épületek többsége regisztráció nélkül látogatható!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.09. 06:30
Május 9–10-én ismét megrendezik a Budapest100 Nyitott Házak Hétvégéjét, amely idén visszatér az eredeti koncepcióhoz: a 100 éves budapesti épületeket ünnepli. A Kortárs Építészeti Központ szervezésében immár 16. alkalommal nyílnak meg olyan házak kapui, amelyek mellett a legtöbben nap mint nap elsétálnak, mégsem sejtik, milyen történeteket rejtenek.

A 100 éves budapesti épületek nyitva lesznek a nagyközönség előtt (Fotó: Mazarin07 / Wikipédia)

Az idei programban azok az épületek szerepelnek, amelyek 1916 és 1926 között épültek. Összesen 40 lakóház és intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez: belvárosi bérpaloták, hegyvidéki villák, mozik, templomok, ipari épületek, sőt még óvodák is várják a látogatókat.

A ház, ahol Budapest első amerikai gyorsétterme nyílt

A Régiposta utca 7–9. szám alatti épületet ma sokan onnan ismerik, hogy itt nyílt meg Budapest első amerikai gyorsétterme. A százéves ház azonban ma is különös időutazásra invitál. Az épületben ugyanis ma is működik gombárus, szűcs, sőt olyan üzlet is, ahol pipákat és sétapálcákat árulnak. A modern gyorséttermi múlt és a régi pesti kisiparos világ furcsa elegye teszi igazán különlegessé a helyet.

Itt működött Budapest első amerikai gyorsétterme (Fotó: Google Maps/Google Street View)

Működő páternoszter és faragott faburkolatok a BKV-székházban

Sokan ma is a büntetések befizetésével azonosítják az Akácfa utcai BKV-székházat, pedig az egykori Beszkárt-központ Budapest egyik legimpozánsabb százéves középülete. A monumentális épületet Wälder Gyula tervezte, belső tereiben ma is eredeti faragott faburkolatok, díszes termek és történelmi hangulat fogadja a látogatókat. Az egyik legnagyobb attrakció pedig a ma is működő páternoszter, amelyet a látogatók ki is próbálhatnak. 

A reprezentatív üléstermek és elegáns fabútorok mellett azonban az épület másik arca is megmaradt: a hosszú folyosók és a jellegzetes fehér csempék máig őrzik a régi Budapest hivatalainak hangulatát.

A BKV székház 100 éve luxusépületnek számított (Fotó: Róka László / MTI)

Budapest legkisebb utcája és az egykori biztosítótársaság titkai

A főváros egyik legrejtettebb helyszíne a Miatyánk utca, Budapest egyik legkisebb utcája. Itt áll az Adria Biztosító Társulat egykori székháza, amely 1918-ban készült el. Az épület különlegessége, hogy a korszakhoz képest meglepően modern és letisztult stílusban épült, szinte teljesen nélkülözve a túlzó díszítéseket. A funkcionalitást csak néhány, biztosításhoz kapcsolódó szobor töri meg, amelyek ma is majdnem szemmagasságban láthatók. A ház eredetileg vegyes funkcióval működött: fent irodák voltak, lent elegáns üzletek. A második világháború után azonban teljesen más szerepet kapott: ide költözött a BRFK. A luxus csak 1997 után tért vissza az épületbe, azóta pedig egymást váltják benne az elegáns szállodák.

Budapest legkisebb utcája a Miatyánk utca (Fotó: Google Maps/Google Street View)

Varrógépműhely, ahol megállt az idő

Az Ugocsa utca 5. szám alatti, 101 éves házban működik Budapest egyik legkülönlegesebb műhelye: egy varrógép szerviz, ahol mintha még mindig 1989-et írnánk. A műhelyben ma is Naumann és Lucznik gépeket javítanak, a falakat régi alkatrészek, cérnák és eltűnő szakmák emlékei borítják. A Budapest100 egyik legnagyobb kuriózuma lehet, hogy a látogatók most bepillanthatnak ebbe az időutazás-szerű világba is.

Technozene az egykori gyárban

A Soroksári út 164. alatt található Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár Rt. egykor a magyar gyapjúipar egyik legfontosabb üzeme volt. Az 1923-ban alapított gyár ma már teljesen más szerepet tölt be: vállalkozások és a Bakelit Multi Art Center működik benne. A Budapest100 hétvégéjén a látogatók egyszerre találkozhatnak az ipari múlttal és a kortárs kulturális élettel. A kiállításokon eredeti szöveteket mutatnak be, estére pedig experimental, dub és techno zenével telik meg a hatalmas gyárépület.

A villa, ahol meggyilkolták Tisza Istvánt

A Budapest100 egyik legdrámaibb történetű helyszíne a Hermina úti Róheim-villa. A neobarokk épületet díszes kovácsoltvas kerítés, monumentális ablakok, erkélyek és különleges belső terek teszik lenyűgözővé. A villa belső világa igazi időutazás: kazettás mennyezetek, csillárok, faragott korlátok és orientalista motívumok idézik fel az egykori luxust. A ház azonban nemcsak építészetileg jelentős. Ide költözött be Tisza István volt miniszterelnök a családjával együtt, miután lemondott tisztségéről. Az őszirózsás forradalom idején, 1918. október 31-én ebben a villában gyilkolták meg a politikust, a családja szeme láttára. A villa később az ÁVH kezébe került, majd a Mozgássérültek Állami Intézete használta. Az elmúlt években hosszú ideig üresen állt és folyamatosan romlott az állapota, most azonban teljes felújítását tervezik.

A ház, amiben tüdőgondozó is működött

A program egyik érdekes helyszíne a IX. kerületi, Mester utca 33–35. szám alatti sarokház, amelyet Lechner Ödön unokaöccse tervezett. Az épület eredetileg a lakásínség enyhítésére épült, mégis meglepően gazdag részletekkel díszítették.  A homlokzatot különleges erkélytámaszok, bajuszos díszítőelemek és kovácsoltvas korlátok teszik egyedivé. A házban egykor tüdőgondozó működött, a korszak egyik legnagyobb egészségügyi problémája ugyanis a tüdővész volt, de helyet kapott itt gobelinszövő műhely és iskola is. 

Az idei rendezvény  nemcsak 100 éves  lakóházakat mutat meg. Megnyílik többek között:

  • a budafoki KULTIKUM a Hagenmacher Sörgyár épületében
  • a budafoki Városháza
  • az Építészek Háza
  • az Országos Kriminológiai Intézet
  • valamint több olyan villa és középület is, amelyek máskor egyáltalán nem látogathatók

A szervezők szerint a cél nem pusztán az épületek bemutatása, hanem annak a megmutatása, hogy ezek a százéves házak ma is élő részei Budapestnek, tele történetekkel, emlékekkel és titkokkal.

