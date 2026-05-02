Körszálló: Így tűnik el Budapest ikonikus épülete a budai panorámából – Galéria

A Körszálló 1967-es átadásakor futurisztikusnak számított, henger alakú formájával és körpanorámás szobáival a korszak egyik legmodernebb szállodája volt. Az épület a magyar szocialista építészet egyik legemlékezetesebb alkotása, amely nemcsak turisztikai központként, hanem budai tájékozódási pontként is beépült a köztudatba. Évtizedeken át volt a városi élet színtere, ahol a retró hangulat találkozott a kilátás nyújtotta élménnyel. A helyiek számára ez az épület több volt, mint egy hotel: a városrész lelkének szerves része.

Miért vált elkerülhetetlenné a Körszálló bontása?

Az épület statikai állapota mára kritikus mértékben leromlott, a szerkezet elöregedett, a modern energetikai és funkcionális igényeket pedig már nem tudta gazdaságosan kiszolgálni. A felújítás helyett a teljes bontás mellett döntöttek a beruházók, mivel az eredeti vasbeton szerkezet már nem felelt meg a jelenlegi biztonsági és építészeti előírásoknak. A Hotel Budapest – ahogy eredeti nevén hívják – bontási folyamata során ügyelnek a környező területek védelmére, miközben a helyszín teljesen megtisztul az elavult elemektől.

Mi épül a Körszálló helyén a bontási munkálatok befejezése után?

A tervek szerint egy prémium minőségű, fenntartható épületegyüttes jön létre, amely luxuslakásokat, irodákat és közösségi tereket foglal magában. A fejlesztés célja, hogy a 21. századi követelményeknek megfelelően alakítsák át a területet, miközben a parkosítással a környék élhetőségét is javítják. A beruházók ígérete szerint az új épület méltó módon viszi tovább a hely örökségét, a modern kor technológiai és esztétikai elvárásai szerint kialakítva. A látványtervek már megtekinthetők ITT.

Milyen jövő vár a környékre a Körszálló nélkül?

Az új komplexum modern esztétikájával és a zöldövezeti fejlesztésekkel új életet lehelhet a II. kerület ezen részébe. Kérdés azonban, hogy az új épület képes lesz-e ugyanazt az ikonikus státuszt elérni, mint elődje, vagy csak egy újabb modern fejlesztés marad a budai hegyek aljában. A változás elkerülhetetlen, a kérdés csak az, mennyire sikerül megőrizni a hely szellemét a jövőben.