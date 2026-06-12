Azt hitte, a vizsgadrukk miatt fáj a feje, ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna a 20 éves lány

Vizsgadrukknak hitte iszonyú, kínzó fejfájását egy 20 éves egyetemista lány, akinél kiderült, hogy egy agydaganat okozta az elviselhetetlen fájdalmakat. Egy sürgősségi vizsgálat fedte fel a borzalmas valóságot.

A 20 éves brit lány vizsgadrukknak hitt fejfájásának hátterében egy sokkal komolyabb probléma húzódott meg (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Vizsgadrukk helyett agydaganat okozta fejfájás

A 20 éves egyetemista, Annalise Donelon sokáig a vizsgaidőszakot okolta a visszatérő fejfájásai miatt, ám később kiderült, hogy egy rosszindulatú agydaganat áll a fájdalmak hátterében. Annalise többször felkereste a háziorvosát, aki B12-vitamin-hiánynak tulajdonította a tüneteket.

A fiatal brit lány injekciós kezeléseken esett át, amelyek nem hoztak eredményt, sőt a fejfájása csak rosszabb lett, úgy írta le, mintha „egy láncfűrésszel vágnák az arca egyik oldalát”. Végül egy CT-vizsgálat fedte fel, hogy Annalise agyában egy 5 centiméteres, magas fokozatú agydaganat van az agy egyik folyadékkal teli üregében, ez okozott komoly nyomást, ami végül a fejfájásokhoz vezetett.

A lányon végül műtétet hajtottak végre: eltávolították a daganat nagy részét, majd hathetes sugárkezelés követett, ami miatt Annalise haja kihullott.

Állandóan kimerült volt, megkapta a B12-injekciókat, de semmi változást nem érzett. Először hormonális problémára, migrénre vagy a vizsgaidőszak miatti stresszre gondoltunk. A CT után hívtak fel, hogy találtak egy elváltozást – ezt az érzést nem lehet szavakba önteni

– mondta Annalise édesanyja, Lisa.

Hatalmas összeget kell összegyűjteniük a kezelésekhez

A család szerint a lány állapota 2024 végén kezdett romlani, 2025 októberére pedig jelentősen súlyosbodott. A fájdalmak enyhítésére többféle migrénellenes gyógyszer és hormonkezelést is kipróbált. A daganatot akkor fedezték fel, amikor sürgősségire kellett vinni Annalise-t. Az egyetemista egy 11 órás koponyaműtéten esett át, s mivel a daganat mélyen beágyazódott az agyába, így azt nem lehetett teljesen eltávolítani.

A család jelenleg klinikai vizsgálatokat és külföldi lehetőségeket keres, az Egyesült Királyságban ugyanis az állami egészségügyi rendszerben nem elérhető a megfelelő kezelés. A fiatal lány már molekuláris vizsgálatokon is részt vett Londonban, Párizsban célzott kezelést kapott, és hamarosan Németországban kezdi meg az immunterápiát, amely egy személyre szabott, kísérleti fázisban lévő vakcina kifejlesztésére épül.