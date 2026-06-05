Michael Archer hosszú ideig azt gondolta, hogy hallásromlása és egyre gyengülő lábai egyszerűen az idő múlásának jelei. A cambridgeshire-i St Neots városában élő férfi a harmincas évei elején gyakran viccelődött kollégáival azon, hogy egyre rosszabbul hall és már nem olyan erős, mint korábban, agydaganatra nem is gondolt.

Agydaganat volt a diagnózis.

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Agydaganatot diagnosztizáltak a fiatal férfinál

Azt hittem, csak az öregedés jele

A tünetek azonban fokozatosan súlyosbodtak. Michael 2022-ben fültisztításon járt, majd később gyógytornászhoz fordult, mert úgy érezte, hogy a problémái inkább izomeredetűek. A szakember azonban neurológiai okokra gyanakodott, ezért további vizsgálatokat javasolt. 2024 nyarán MRI-vizsgálatot és vérvizsgálatot végeztek rajta. Az eredmények végül neurofibromatózis 2-es típust (NF2) mutattak ki nála. Ez egy ritka genetikai betegség, ami jóindulatú daganatok kialakulását okozza az idegeken, különösen az agyban és a gerincvelő környékén.

Az orvosok két daganatot találtak az agyában és kettőt a gerincvelőjénél. Michael elmondása szerint teljesen lesokkolta a diagnózis. A daganatok nyomást gyakorolnak a gerincvelőjére, ami lábmerevséget, koordinációs zavarokat és mozgási nehézségeket okoz. A férfi szerint a diagnózis után mély depresszióba esett és egy ideig alkohollal próbálta feldolgozni a történteket. Úgy érezte, egyik napról a másikra összeomlott minden jövőbeli terve.

'I put hearing loss down to age - it was actually a brain tumour' https://t.co/0xMgFUX1a2 — K.B. (@KB97783357) June 5, 2026

Jelenleg az addenbrooke-i kórházban kezelik és 2026 októberében műtét vár rá. A beavatkozás után Avastin nevű gyógyszert kap majd, aminek célja a daganatok növekedésének megállítása. Az egyik agydaganata az elmúlt hat hónapban három milliméterrel nőtt.

Michael ma már a közösségi médiában osztja meg tapasztalatait. Elmondása szerint az interneten kevés naprakész információt talált az NF2-ről, ezért saját történetével szeretné felhívni a figyelmet a ritka betegségre. Elindította a „F*** NF2” nevű kampányt is, aminek keretében tartalmakat készít és pólókat értékesít. A bevétel felét a Cure NF2 Foundation kutatásait támogató alapítványnak ajánlja fel, írja a Mirror.