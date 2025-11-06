Körbevesz a luxus: így újul meg a legendás Körszálló – Galéria
Közzétette az első látványterveket az ingatlanfejlesztő Budapest egyik ikonikus épületéről. A megújuló Körszálló épülete belép a 21. századba.
Úgy tűnik, hogy nem csupán jól csengő kampányszövegnek szánta a kivitelező, amikor azt mondta, hogy az átépítés előtt álló Körszálló a munkálatokat követően megfelel majd a jövő igényeinek, miközben megőrzi a múlt értékeit.
Közzétették az első látványterveket: ilyen lesz a Körszálló
Az már korábban is tudható volt, hogy Budapest egyik legikonikusabb épülete a felújítást követően más funkciót fog betölteni, és 200 szobás szálloda helyett 19 szintes lakóépületként szolgálja majd ki sokkal hatékonyabban a fővárosi lakhatási igényeket, méghozzá 48 lakással. Ezeknek a luxuslakásoknak, valamint az épület új arculatának látványterveit is közzétették a kivitelezők, azaz az építészeti megújulást jegyző KÖZTI, illetve a belsőépítészeti munkákat végző osztrák BWM Designers & Architects.
A koncepciókat látva máris kedve támad beköltözni az embernek, pedig az extrákról még szó sem esett: a megújuló épület falai között szállodai szolgáltatásokkal kiegészített prémium lakások, úgynevezett „branded residence” típusú otthonok jönnek létre. A szállodai jellegű szolgáltatások alatt
- spa- és wellnessrészleget,
- edzőtermet,
- közösségi tereket, valamint
- 24 órás portaszolgálatot is kell érteni.
Ez egyébként az első ilyen jellegű projekt Magyarországon. A lakások mindegyike padlótól plafonig érő érő ablakokkal készül, amelyeken keresztül páratlan kilátás nyílik Budapest belvárosára és a Budai-hegyekre. Ami pedig a belső tereket illeti: a természetes, tartós anyagokból készült beépített bútorok mellett gépesített konyhával és okosotthon-megoldásokkal szerelik fel a megújuló Körszálló lakásait.
A képre kattintva galéria nyílik a megújuló Körszálló látványterveiből.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre