Csaknem 60 év után bezárt az ikonikus Körszálló – Galéria

Amolyan év végi ajándékként 1967 szilveszterén adták át a Körszállót, ekkor Hotel Budapest volt a neve. Az épületet a kétszeres Ybl-díjas építész, Szrogh György tervei alapján készítették, annak ellenére, hogy a tizenöt emeletével, harminc méter átmérőjű henger formájával finoman szólva is tájidegennek hatott, az egyedi megjelenés, a nyitott körfolyosó és a szó szerint mindenek feletti kilátás sikerre vezette a helyet. Nemcsak a budapesti, illetve a magyar emberek közkedvelt helyévé vált, de a külföldiek is előszeretettel szálltak meg itt. A hotel bárjának külön kiemelt szerep jutott, az éjszakai élet egyik legfelkapottabb helyévé vált, ahol sikk volt vendégként, illetve fellépőként is megjelenni.

A Budapest körszálló a Szilágyi Erzsébet fasoron 1970-ben Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

Az éjszakai élet központja volt a Körszálló bárja

Később az épület a Danubius szállodacsoport tagja lett, ám mint oly sok hotel, a pandémia ezt sem kímélte, tizenöt hónapra bezárták. Ezt követően kollégiumként és nagyvállalatok dolgozóinak szálláshelyeként működtették. Többször hírt adtak arról, hogy le fogják rombolni, majd 2022-ben fővárosi védelem alá helyezték. A legújabb tervek szerint egy elit lakóházként újulhat meg a korábbi Körszálló, melyben a korábbi kétszáznyolcvan szobából negyvennégy lakást alakítanának ki. Ezek között 42-től 250 négyzetméterig több típus és méret megtalálható lesz, ám ezekből négyet igazi luxuslakásként kétszintesre formálnak majd. Az épület aljában parkolóház és üzlethelyiségek, illetve wellnessrészleg valósulna meg.