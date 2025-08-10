Brutális nyárs, háromféle húsból – ettől a recepttől összefut a nyál a szádban!

„A brutál nyársreceptemet mindenkinek ajánlom! Egyszerű, gyors, laktató és látványos” – írja Instagram-oldalán Lázár séf. Már a recept hozzávalói hallatán összefut a nyál az ember szájában, a végeredményt látva pedig csoda, ha nem kordul nagyot az ember gyomra!

Lázár séf nyárs receptje mindent visz! Fotó: Szabolcs László

Hozzávalók:

500 gr darált marhahús

800 gr darált sertéshús

8 db tortilla lap

2 ev. görög sültek fűszerkeverék vagy sült oldalas fűszerkeverék

1 mokkáskanál só

Elkészítés:

Fogjuk a három darált húst, jól összekeverjük, hozzáadjuk a fűszerkeveréket és a sót, alaposan összedolgozzuk, majd vékony rétegben megkenjük vele a tortilla lapokat. Ezután egymásra pakoljuk a tortilla lapokat, majd felvágjuk azokat hosszú, egyforma vastagságú csíkokra. A tortilla csíkok két szélét félreteszük, a többit két csíkonként egymásra pakoljuk. Ha megvan nyársakkal azonos távolságra megtűzdeljük, majd a nyársak mellett hosszanti irányba felvágjuk a tortillacsíkokat. Az így elkészült saslikot faszén felett, vagy gázgrillen, esetleg serpenyőben – olajkenés után – készre sütjük.

