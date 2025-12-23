Megszólalt az orvos: ez a rossz szokás hozzájárul a szívinfarktusok 90 százalékához

Szokatlan óhajt fogalmazott meg dr. Sana Sadoxai. Az orvos arra kéri az embereket, hogy vegyék át az irányítást egészségük felett, mielőtt szívroham érné őket. Bár ijesztőnek tűnhet a kérés, és kihívásokkal telinek hathat az egészségünkre való odafigyelés, az orvos szerint egy egyszerű lépéssel nem csak kedvezően befolyásolhatjuk az egészségi állapotunkat, de a szívinfarktus kockázatát is csökkenthetjük.

Ez a változtatás hozzájárulhat a szívinfarktus elkerüléséhez (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Vezető halálok a szívinfarktus, kerüld el!

Sana Sadoxai doktornő azt mondja, létezik egy reggeli szokás, amely a szívrohamok 90 százalékáért felelős és ennek semmi köze ahhoz, hogy mennyi koleszterint fogyasztasz. A doktornő rendszeresen oszt meg egészségügyi tanácsokat a közösségi oldalakon, mintegy 42 ezres követőtáborral rendelkezik, és elárulta, egészségünk szempontjából mennyire sokat számítanak az első reggeli mozdulatok.

Arról, hogy pontosan mit ért ezalatt, a videóban beszélt.

Az igazi veszély akkor kezdődik, amikor felébredsz és nem kezdesz el mozogni

– idézi a LadBible a doktornőt, aki kifejti: a legtöbb ember reggel, ébredés után azonnal a telefonhoz menekül, majd felül és rohanni kezd, amely elmondása szerint egy magas gyulladásos állapotba helyezi a testet. Szerinte ez a szokás felgyorsítja az inzulinrezisztenciát, a hasi zsírlerakódást, magas vérnyomást okoz és anyagcserezavarokat, amely növeli a szívroham kockázatát, különösen, ha túlsúlyos vagy elhízott az ember.

Az orvos azt mondja, hogy a reggeli mozgás egy egyszerű, de hasznos változtatás, amit megtehetsz és nagyban befolyásolja az egészségi állapotodat.

Mindössze öt-hét perc reggeli mozgás – gyors séta, nyújtás, légzőgyakorlatok – serkenti a vérkeringést, aktiválja az anyagcserét, stabilizálja a vércukorszintet és jobban védi a szívet, mint azt az emberek gondolnák!

– összegez.

A testsúly, az anyagcsere és a szívroham szorosan összefügg egymással, így ha ezt a rutint kihagyod, az olyan, mintha beinvitálnál egy csendes gyilkost az életedbe. Sana Sadoxai hozzátette, fontos figyelni a figyelmeztető jeleket, mert az elhízás és az anyagcserepanaszok mind problémára utalnak.