RETRO RÁDIÓ

Megszólalt az orvos: ez a rossz szokás hozzájárul a szívinfarktusok 90 százalékához

Életet menthet a változás. A szívinfarktus vezető halálok.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.23. 18:00
szívinfarktus reggel testmozgás egészségügyi állapot

Szokatlan óhajt fogalmazott meg dr. Sana Sadoxai. Az orvos arra kéri az embereket, hogy vegyék át az irányítást egészségük felett, mielőtt szívroham érné őket. Bár ijesztőnek tűnhet a kérés, és kihívásokkal telinek hathat az egészségünkre való odafigyelés, az orvos szerint egy egyszerű lépéssel nem csak kedvezően befolyásolhatjuk az egészségi állapotunkat, de a szívinfarktus kockázatát is csökkenthetjük.

szívinfarktus
Ez a változtatás hozzájárulhat a szívinfarktus elkerüléséhez (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Vezető halálok a szívinfarktus, kerüld el!

Sana Sadoxai doktornő azt mondja, létezik egy reggeli szokás, amely a szívrohamok 90 százalékáért felelős és ennek semmi köze ahhoz, hogy mennyi koleszterint fogyasztasz. A doktornő rendszeresen oszt meg egészségügyi tanácsokat a közösségi oldalakon, mintegy 42 ezres követőtáborral rendelkezik, és elárulta, egészségünk szempontjából mennyire sokat számítanak az első reggeli mozdulatok.

Arról, hogy pontosan mit ért ezalatt, a videóban beszélt.

Az igazi veszély akkor kezdődik, amikor felébredsz és nem kezdesz el mozogni

– idézi a LadBible a doktornőt, aki kifejti: a legtöbb ember reggel, ébredés után azonnal a telefonhoz menekül, majd felül és rohanni kezd, amely elmondása szerint egy magas gyulladásos állapotba helyezi a testet. Szerinte ez a szokás felgyorsítja az inzulinrezisztenciát, a hasi zsírlerakódást, magas vérnyomást okoz és anyagcserezavarokat, amely növeli a szívroham kockázatát, különösen, ha túlsúlyos vagy elhízott az ember. 

Az orvos azt mondja, hogy a reggeli mozgás egy egyszerű, de hasznos változtatás, amit megtehetsz és nagyban befolyásolja az egészségi állapotodat.

Mindössze öt-hét perc reggeli mozgás – gyors séta, nyújtás, légzőgyakorlatok – serkenti a vérkeringést, aktiválja az anyagcserét, stabilizálja a vércukorszintet és jobban védi a szívet, mint azt az emberek gondolnák!

– összegez.

A testsúly, az anyagcsere és a szívroham szorosan összefügg egymással, így ha ezt a rutint kihagyod, az olyan, mintha beinvitálnál egy csendes gyilkost az életedbe. Sana Sadoxai hozzátette, fontos figyelni a figyelmeztető jeleket, mert az elhízás és az anyagcserepanaszok mind problémára utalnak.

@dailydoc86 90% of heart attacks begin with one morning habit- and it's NOT food or stress." The real danger starts the moment you wake up and stay stl. Most people go from bed -+ phone -+ sitting -+ rushing out, keeping the body in a low-movement, high-inflammation state. This one habit secretly accelerates: Insulin resistance . Belly fat accumulation . High blood pressure *silent inflammation. Metabolic dysfunction All of which dramatically increases the risk of early heart attacks, especially if you are overweight or obese. Just 5-7 minutes of morning movement - brisk walking, stretching. breathing exercises - boosts circulation, activates metabolism, stabilizes sugar levels, and protects your heart more than people realise. Your weight, your metabolism, and your heart are deeply connected, gnoring this morning habit is a silent threat. Changing it is lifesaving. If youre struggling with obesity, stubborn belly fat, breathlessness, diabetes, or fatigue - these are early metabolic warning signs you should not ignore. Take control before it becomes a cardiac risk!! Legal disclaimer, plz note this information is only for educational purposes, consult your physician regarding medical treatment and diagnosis. #hearthealth #cardiac #heartattack #medtok #doctorsoftiktok ♬ original sound - Dailydoc-86 | Dr. Sana🇵🇰🇩🇪

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu