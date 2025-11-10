Döbbenetes átalakulás: 20 kilót fogyott a Megasztár versenyzője – Fotó

Kedl Olívia látszólag maga is meglepődött, amikor szombaton továbbjutott a Megasztár 3. élő show-jából. Herceg Erika fiatal versenyzője annak ellenére került a veszélyzónába, hogy igazán odatette magát, sőt, a legszexibb, legdögösebb énjét is előcsalogatta a színpadon.

A Megasztár versenyzője, Kedl Olívia sokat dolgozik azon, hogy legyen önbizalma (Fotó: TV2)

Olívia elsőként a Crazy in love-val forrósította fel a hangulatot PYFU duettpartnereként, majd jött a szólóprodukciója, amiben Britney Spears Toxic című slágerével tarolt. Bár az énekesnő nem kapott automatikus továbbjutást érő csillagot, így is elégedett lehet, hiszen magához képest óriásit fejlődött.

Hol van már az az önbizalomhiányos lány, akit az előválogatók során megismertünk?

Húsz kilót fogyott a Megasztár versenyzője

Olívia a Metropolnak adott interjújában árulta el, hogy a kezdetekhez képest 20 (!) kilóval mutat alatta kevesebbet a mérleg, és ebben mesterének, Herceg Erikának is nagy szerepe van.

„Erika amellett, hogy a mesterem, egy csodás pszichológus is. Mindig dicsér és lelket önt belém nőként, ami elképesztően fontos egy ilyen megmérettetésben. Eddig összesen húsz kilótól szabadultam meg, biztos látszik, hogy sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Bár a színpadi ruhák terén még mindig a letisztultabb darabokat szeretem, egyre bátrabb vagyok” – mesélte a Metropolnak Kedl Olívia, a Megasztár 2025-ös évadának egyik nagy reménysége.

Kedl Olívia inzulinrezisztenciával küzd

A tehetséges énekes útja nem volt könnyű. Nemrég ugyanis inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak nála, ami különösen megviselte, és voltak napok, amikor számtalanszor állt a tükör előtt ruhákat próbálva, mert semmiben nem érezte teljesen jól magát. Sokak számára talán hihetetlen, hogy ez a fiatal lány ennyi nehézség ellenére a színpadra lép, de a kitartása révén mégis eljutott idáig.

„Számomra a Megasztár nemcsak az éneklésről szól, hanem arról, hogy visszanyerjem az önbizalmamat” – árulta el korábban Olívia.