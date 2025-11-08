Teljes döbbenet: Ő lett a Megasztár 3. élő adásának kiesője

A Megasztár eddigi élő adásai alatt mindig arra kellett felkészülni lelkileg, hogy akár több kedvencünktől kell elbúcsúznunk. Azonban most "csak" egy versenyzőnek kellett hazamennie. A csalódottság így sem maradt el.

Tőle búcsúztunk a Megasztár 3. adásában. Fotó: Kovács Dávid

A Megasztár 3. élő adásában is mindent megtettek a versenyzők annak érdekében, hogy a legjobb formájukat hozzák a színpadon. Habár egytől-egyig rendkívül tehetséges versenyzők léptek színpadra, és minden néző szerezhetett már egy, vagy akár több kedvencet is, attól még sajnos ebben az adásban is fájdalmas búcsút kellett venni egy versenyzőtől.

Az utolsó éneklés után PYFU, Szabó Kamilla Lilla és Bíró Csongor álltak a csillagokon, ezért ők Johannával együtt már biztosan fellépnek a 4. adásban is.

A veszélyzónába Kökény Lali, Németh Bea, Kedl Olívia, és Ádám Attila kerültek a végén. Innen elsőként Kökény Lali, majd Ádám Attila jutott tovább az élő showba.

Ez azt jelentette, hogy egy énekesnő, méghozzá mindenképpen Erika csapatából fog a versenytől búcsúzni.

A mostani adás kieső versenyzője Németh Bea lett.