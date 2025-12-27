Elképesztő változás! Opitz Barbi újra a régi
A fiatal énekesnőt az utóbbi időben inkább a magánélete kapcsán kritizálták, mintsem a tehetsége miatt figyelték. Opitz Barbi most azonban a TikTokon megosztott egy videót, amivel felrobbantotta a netet.
Az utóbbi időben Opitz Barbi többször találta szembe magát a kritikákkal, amelyek inkább a magánéletéhez kapcsolódtak, mint a zenéjéhez vagy tehetségéhez. Sokan elfeledték, hogy a művésznő már korábban is a hangjával és színpadi jelenlétével hívta fel magára a figyelmet. Most azonban Barbi megmutatta, hogy továbbra is az ő igazi terepe: a zene.
Opitz Barbi TikTok videójával felrobbantotta a netet
A TikTokon közzétett videójában az Ave Mariát énekelte, méghozzá rendkívül átélten és technikailag is magas színvonalon. A rövid felvétel azonnal felkeltette a rajongók figyelmét, akik sorra gratuláltak neki.
Milyen könnyedén és csodásan énekelsz, jobban áll neked ez, mint a bohóckodás!
– írta az egyik kommentelő. Egy másik hozzászólás így fogalmazott:
Ez a stílus méltó a hangodhoz! Most lennél végre a megfelelő utadon!
Barbi sokat fejlődött
A kommentek többsége nemcsak a hangját dicsérte, hanem a látványos fejlődését és megújult megjelenését is kiemelte. „Mint, akit kicseréltek! Így tovább ezen az úton” – biztatták a rajongók, akik egyértelműen üdvözölték, hogy Barbi újra a zenére koncentrál. Többen megjegyezték, hogy az a Barbi, akit régebben megismertek és megszerettek, most újra visszatért a színpadra és a hangjához hűen mutatja meg magát.
A felhasználók szerint a 2026-os év mindenkinek változást hoz, és Barbi számára is ez lehet az a fordulópont, amikor a figyelem újra a tehetségére összpontosul, nem a magánéleti pletykákra. A rajongók boldog karácsonyt kívántak a művésznőnek, és azt hangsúlyozták, hogy az út, amin most jár, a helyes irányt jelöli számára.
Magánéleti problémák
Az elmúlt évek Opitz Barbi számára komoly érzelmi kihívásokat tartogattak. A magánéleti problémái jelentősen meghatározták a mindennapjait, a nyilvánosság előtt átélt szerelmi és szakítási helyzetek miatt sok kritika érte, és hosszú időbe telt, mire rendezni tudta az életét. A 2024 őszi döntése, hogy lezárja kapcsolatát Serleg Alberttel, új fejezetet nyitott az életében, és úgy tűnik, hogy mára Barbi helyzete rendeződött, nyugodtabb időszak köszöntött be az életében.
Az Ave Maria videó nemcsak a rajongók körében aratott sikert, hanem azokat is meggyőzte, akik korábban elfeledték, mennyire profi énekesnő. Opitz Barbi ezzel egyértelműen megmutatta, hogy a tehetségét és a zenei pályáját érdemes a figyelem középpontjába helyezni, és hogy a közönség továbbra is követi és támogatja őt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre