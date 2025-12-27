Elképesztő változás! Opitz Barbi újra a régi

Az utóbbi időben Opitz Barbi többször találta szembe magát a kritikákkal, amelyek inkább a magánéletéhez kapcsolódtak, mint a zenéjéhez vagy tehetségéhez. Sokan elfeledték, hogy a művésznő már korábban is a hangjával és színpadi jelenlétével hívta fel magára a figyelmet. Most azonban Barbi megmutatta, hogy továbbra is az ő igazi terepe: a zene.

Opitz Barbi magánélete nagyban befolyásolta a karrierjét (Fotó: Huszár Gábor)

Opitz Barbi TikTok videójával felrobbantotta a netet

A TikTokon közzétett videójában az Ave Mariát énekelte, méghozzá rendkívül átélten és technikailag is magas színvonalon. A rövid felvétel azonnal felkeltette a rajongók figyelmét, akik sorra gratuláltak neki.

Milyen könnyedén és csodásan énekelsz, jobban áll neked ez, mint a bohóckodás!

– írta az egyik kommentelő. Egy másik hozzászólás így fogalmazott:

Ez a stílus méltó a hangodhoz! Most lennél végre a megfelelő utadon!

Opitz Barbi szülei az énekesnő karrierjének kezdete óta jelen vannak és nagyon féltik őt a párkapcsolati konfliktusoktól (Fotó: Ripost)

Barbi sokat fejlődött

A kommentek többsége nemcsak a hangját dicsérte, hanem a látványos fejlődését és megújult megjelenését is kiemelte. „Mint, akit kicseréltek! Így tovább ezen az úton” – biztatták a rajongók, akik egyértelműen üdvözölték, hogy Barbi újra a zenére koncentrál. Többen megjegyezték, hogy az a Barbi, akit régebben megismertek és megszerettek, most újra visszatért a színpadra és a hangjához hűen mutatja meg magát.

A felhasználók szerint a 2026-os év mindenkinek változást hoz, és Barbi számára is ez lehet az a fordulópont, amikor a figyelem újra a tehetségére összpontosul, nem a magánéleti pletykákra. A rajongók boldog karácsonyt kívántak a művésznőnek, és azt hangsúlyozták, hogy az út, amin most jár, a helyes irányt jelöli számára.

Magánéleti problémák

Az elmúlt évek Opitz Barbi számára komoly érzelmi kihívásokat tartogattak. A magánéleti problémái jelentősen meghatározták a mindennapjait, a nyilvánosság előtt átélt szerelmi és szakítási helyzetek miatt sok kritika érte, és hosszú időbe telt, mire rendezni tudta az életét. A 2024 őszi döntése, hogy lezárja kapcsolatát Serleg Alberttel, új fejezetet nyitott az életében, és úgy tűnik, hogy mára Barbi helyzete rendeződött, nyugodtabb időszak köszöntött be az életében.