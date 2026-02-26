Kivillanó dekoltázzsal készül Gerencsér Tímea az Exatlonra

Már mindenki tűkön ülve várja az Exatlon visszatértét. Óriási volt az öröm, amikor bejelentették a műsor visszatértét. Persze Palik László és Gerencsér Tímea sem maradhatott ki.

Az Exatlon fotózásáról tett ki videót Gerencsér Tímea

Fotó: TV2

Gerencsér Tímea még a dekoltázsát is megmutatta

Látszik, hogy óriási a készülődés a TV2-nél. Nem is véletlen, hiszen rengetegen várják, hogy újra láthassák kedvence műsorukat.

Most Gerencsér Timi adott egy kis betekintőt, már lement a fotózás.

Elkezdődött a bemelegítés... Lezajlott a fotózás

– írta a megnyerő modell Instagram posztjában.

A videó azon kívül, hogy egy kis betekintést nyújt, szexi pillanatokkal is telített. Timi most is megmutatta, hogy miért ő sokak kedvence a műsorból. Szexi ruhákban, szettekben itt-ott megmutatkoztak gyönyörű mellei. Varázslatos dekoltázsa csak úgy vonza a tekintetet.

A videót mindenképp megéri végignézni!