Kivillanó dekoltázzsal készül Gerencsér Tímea az Exatlonra
Már most nagy a készülődés az Exatlon visszatérésére, úgy tűnik lezajlott már a fotózás is. Gerencsér Tímea már ki is posztolt néhány dögös pillanatot.
Már mindenki tűkön ülve várja az Exatlon visszatértét. Óriási volt az öröm, amikor bejelentették a műsor visszatértét. Persze Palik László és Gerencsér Tímea sem maradhatott ki.
Gerencsér Tímea még a dekoltázsát is megmutatta
Látszik, hogy óriási a készülődés a TV2-nél. Nem is véletlen, hiszen rengetegen várják, hogy újra láthassák kedvence műsorukat.
Most Gerencsér Timi adott egy kis betekintőt, már lement a fotózás.
Elkezdődött a bemelegítés... Lezajlott a fotózás
– írta a megnyerő modell Instagram posztjában.
A videó azon kívül, hogy egy kis betekintést nyújt, szexi pillanatokkal is telített. Timi most is megmutatta, hogy miért ő sokak kedvence a műsorból. Szexi ruhákban, szettekben itt-ott megmutatkoztak gyönyörű mellei. Varázslatos dekoltázsa csak úgy vonza a tekintetet.
A videót mindenképp megéri végignézni!
