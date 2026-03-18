Curtis apaként szólalt meg: „Semmi közünk ehhez a háborúhoz!”
A szomszédunkban zajló háború árnyékában minden eddiginél fontosabbá vált a nemzet biztonsága és a béke melletti határozott kiállás. Curtis dunaújvárosi fellépésével és őszinte vallomásával tette egyértelművé: apaként és felelős művészként is kizárólag a békét tartja elfogadható útnak Magyarország számára.
Hatalmas ováció fogadta Curtist és Radics Gigit ma Dunaújvárosban, ahol Orbán Viktor országjárásának legújabb állomásán léptek színpadra. A rapper és az énekesnő nem először áll együtt színpadra: Széki Attila az utóbbi időben minden fontosabb békepárti eseményen ott van, legyen szó a Békemenetről, vagy a Háborúellenes Gyűlésekről - írja a Bors.
Curtis Dunaújvárosban is kiállt a véleménye mellett
Curtis a Borsnak adott korábbi nyilatkozatában kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mi hajtja őt ebben a feszült politikai helyzetben. A rapper szerint a szomszédunkban zajló konfliktus rávilágít arra, mekkora kincs az a biztonság, amiben élünk.
A szomszédunkban zajló háború miatt különösen fontos, hogy tudjuk, milyen jó helyen élünk: békében és biztonságban. A dalban benne van, mit veszíthetnénk egy háborúval
– fejtette ki a rapper a Szabadság Vándorai kapcsán.
A dunaújvárosi fellépés is ezt az üzenetet erősítette. Curtis számára a zene nemcsak szórakoztatás, hanem egyfajta figyelemfelhívás is:
„Tőlünk nem is olyan messze, a szomszédunkban háború zajlik, és az az üzenet, hogy mi milyen jó helyen is vagyunk, békében és biztonságban élhetünk. A dalban benne van az is, hogy mit is veszíthetnénk egy háborúval… Csak a béke az elfogadható!” – szögezte le.
Nem engedné el a kisfiát a háborúba
A népszerű előadó nemcsak általánosságban beszél a békéről, hanem apaként is retteg a gondolattól, hogy a jövő generációit, köztük saját gyermekét is érintheti egy esetleges eszkaláció. Curtis határozottan ellenzi a NATO-missziókat és a magyar katonák külföldre küldését:
Azt gondolom, 2020-as években arról beszélni, hogy magyar embereket küldünk más országba harcolni, már eleve egy lehetetlen felvetés, főleg úgy, hogy semmi közünk ehhez a háborúhoz”
– jelentette ki kategorikusan. A rapper egy szívszorító példát is hozott: „Én nem örülnék, ha holnap azt mondanák: fellépés helyett el kell utaznom egy másik országba, emberekre lövöldözni. És azt sem engedném, hogy a kisfiamat elvigyék, később, ha már nagyobb lesz. Ez szerintem a mai világban elképzelhetetlen, és biztos vagyok benne, hogy nem a harc a megoldás.”
Benőtt a feje lágya az újpesti zsiványnak
Úgy tűnik, Curtis megtalálta az utat a közönség szívéhez: a kemény rapper imázsát most egy felelősségteljes, hazáját és családját óvó művész váltotta fel, aki szerint, ha más nemzetek háborúját segítjük, az nem vezet előre: „Mindenképpen a békére kellene törekedni!” – ez az üzenet zeng most országszerte.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre