Ritka pillanat: a Harry Potter sztárja szerelmével jelent meg a vörös szőnyegen

Daniel Radcliffe és kedvese, Erin Drake hosszú idő után, együtt jelentek meg a vörös szőnyegen a Tony-díj átadóján, ahol a színész az egyik kategória jelöltje volt.

Daniel Radcliffe nem rajong a nyilvánosságért, de a színházi szerepe miatt olykor-olykor élvezi a nyilvánosságot Fotó: Getty Images

Daniel Radcliffe kedvese oldalán jelent meg a vörös szőnyegen

Június 7-én rendezték meg a Tony Awardsot, amelynek során a Broadwayre készült produkciókat és a színészeket díjazták. A díjátadó igazi randihangulatban telt a Harry Potter filmek sztárja, Daniel Radcliffe számára, aki párjával Erin Drake-kel jelent meg a jeles eseményen. A színészt magát is jelölték a díjátadón a legjobb főszereplő kategóriájában, az Every Brilliant Thing című színdarabban nyújtott alakításáért.

A 36 éves színész egy kékesszürke szmokingban jelent meg, míg kedvese egy sötétkék légies ruhát viselt. Radcliffe olyan nevekkel szállt versenybe a díjért, mint Will Harrison, Nathan Lane, John Lithgow és Mark Strong.

Az „Every Brilliant Thing” különleges hangvételű színdarab, amelyben egy férfi életére tekintenek vissza, miközben az élet apró örömeire koncentrálnak, amelyek képesek erőt adni a mindennapoknak. A történetet egy listára építették, amely azokat a dolgokat gyűjti össze, amik az élet szépségei. A produkció legérdekesebb eleme, hogy a közönséget is aktívan bevonja.

Daniel Radcliffe and Erin Darke look brilliant at the #TonyAwards. 😍 pic.twitter.com/jiUfA9FHap — E! News (@enews) June 7, 2026

Odafigyelnek a magánélet és karrier közötti egyensúlyra

Daniel Radcliffe 2024-ben már gazdagodott Tony-díjjal a Merrily We Roll Along című darabért. Az elmondása szerint a mostani produkció egyik legjobb része, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a közönséggel. „Van valami felszabadító abban, amikor csak odamegyek valakihez, és azt mondom: Szia, Dan vagyok, örülök, hogy találkozunk” – fogalmazott, majd hozzátette: „Általában, ha egy teremben ezer ember van, inkább próbálok észrevétlen maradni. Itt viszont kifejezetten élvezem, hogy bevonhatom őket az előadásba.”

Radcliffe és Drake 2012-ben ismerkedtek meg az Öld meg kedveseid film forgatásán, ahol szerelmeseket alakítottak. Daniel később elárulta, hogy nem teljesen színészi alakítás volt a kettejük között kialakult kémia.

Egyszer majd érdekes lesz elmesélni a gyerekeinknek, mert a karaktereink is épp ismerkednek és flörtölnek, így tulajdonképpen megvan az első találkozásunk »felvétele«.

A pár első közös gyermeke, egy kisfiú 2023-ban jött a világra, s azóta mindketten igyekeznek egyensúlyt teremteni a magánélet és a karrier között – olvasható a People magazin cikkében.