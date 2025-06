Visszatér a Harry Potter-filmek sztárja: 14 év után újra életre kelti a legendás karaktert

A Broadwayen tér vissza a sok rajongó kedvence Tom Felton, azaz Draco Malfoy a Harry Potter és az Elátkozott Gyermek című előadásban. A bejelentés június 5-én érkezett, ami mellesleg a regénybeli Draco Malfoy születésnapja is. A hír hatalmas izgalmat váltott ki a rajongók körében.

Visszatér a Harry Potter-filmek sztárja: színpadon kelti életre a karakterét Tom Felton (jobbról alulról a második) (Fotó: PA / Northfoto)

Profi színpadi változatban kelti életre a legendás Harry Potter karaktert

Mindez azután történt, hogy felröppentek a találgatások, miszerint Tom Felton talán Lucius Malfoy szerepét játssza majd a közelgő tévés sorozatban. A bejelentés után viszont a rajongók most abban reménykednek, hogy akár egy kettős Malfoy-visszatérés is lehetséges. A 37 éves Tom Felton november 11-től csatlakozik a New York-i Lyric Színház társulatához, korlátozott, 19 hetes időszakra. Ez a szereposztás mérföldkőnek számít, ugyanis ez az első alkalom, hogy a Harry Potter-filmek egyik színésze profi színpadi változatban is eljátssza az eredeti karaktrét a Harry Potter és az Elátkozott Gyermek című előadásban, amely J.K. Rowling könyvei alapján készült és hatalmas siker lett.

A Harry Potter-filmekben való részvétel életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt. Ez az előadás számomra egy igazi kör bezárulását jelenti, hiszen amikor ősszel elkezdem játszani Draco szerepét Az Elátkozott gyermek színpadán, pontosan annyi idős leszek, mint amennyi Draco a darabban

– nyilatkozta Tom Felton.

A színész hozzátette, szürreális érzés újra belebújni a karakter bőrébe, és visszatérni az ikonikus platinaszőke hajhoz, de izgatottan várja, hogy végigvigye Draco történetét, és megoszthassa azt a rajongókkal.

Tom Feltonnak egyébként nem ez lesz az első színházi szerepe: 2022-ben debütált a londoni West End színházi világában a 2:22- A Ghost Story című természetfeletti thriller főszereplőjeként. A Broadway-produkció mögött álló producerek egy közleményben elmondták, alig várják, hogy Tom ismét eljátssza a szerepet ugyanazzal a mélységgel, súllyal és emberséggel, amit mindig is hozott Draco karaktereként.

Tisztában vagyunk vele, hogy ez egy kulturális pillanat, amit az emlékezés, a fejlődés és az érzelem tölt meg. Tom visszatérése a Roxfortba hidat képez a rajongók generációi között, és új életet lehel egy szeretett történetbe. Hihetetlenül örülünk, hogy Tomot újra köszönthetjük az «otthonában», ugyanakkor egy új családba is: a Broadway társulatunkba

– fogalmazott a Broadway egyik producere.