Brutális tömegkarambol akadályozza a forgalmat Csepelnél

Összeütközött egy kisteherautó és két személykocsi Budapest huszonegyedik kerületében, a Vermes Miklós és a Csőgyár utca kereszteződésénél - írja a Katasztrófavédelem. Minden járműben csak a sofőr utazott. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A gépkocsik akadályozzák a forgalmat.