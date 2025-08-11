Brutális tömegkarambol akadályozza a forgalmat Csepelnél

Rohantak a tűzoltók.
Összeütközött egy kisteherautó és két személykocsi Budapest huszonegyedik kerületében, a Vermes Miklós és a Csőgyár utca kereszteződésénél - írja a Katasztrófavédelem. Minden járműben csak a sofőr utazott. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A gépkocsik akadályozzák a forgalmat.
