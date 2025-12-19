Téged is elkapott az influenza? Ezek a jól bevált otthoni trükkök torokfájásra

Az évnek ebben az időszakában könnyen jelentkezhet torokviszketés, kaparó érzés és irritáció. A torokfájás gyakran megfázás, influenza vagy más vírusfertőzés következménye, és akkor alakul ki, amikor a torok nyálkahártyája begyullad. Ez megnehezítheti a nyelést és a beszédet is.

Ezek a jól bevált otthoni trükkök torokfájásra – Fotó: voronaman / Shutterstock

A torokfájás leggyakoribb oka vírusos fertőzés, amelyet gyakran orrfolyás, köhögés vagy általános rossz közérzet kísér

– mondta dr. Julina Ongkasuwan.

A jó hír, hogy az enyhülés sokszor már a kamrában megtalálható alapanyagokkal is elérhető. Számos otthoni gyógymódot szakértők és évtizedes kutatások is alátámasztanak.

Ezek segíthetnek a torokfájáson

Teaidő

Egy csésze meleg tea vagy leves kortyolgatása segít nedvesen tartani a torkot.

A meleg hőmérséklet megnyugtatja a torok hátsó részét, ami a köhögést is csökkentheti

– mondta dr. Amy Zack.

Bizonyos teák, például a kamilla vagy a zöld tea, gyulladáscsökkentő hatással is rendelkeznek, így enyhíthetik a duzzanatot és a kellemetlen érzést.

Édes segítség

A méz nemcsak sima és édes, hanem természetes antioxidáns is, amely segíthet a gyulladás leküzdésében, emellett antibakteriális tulajdonságokkal is bír. Egy kanálnyit keverjünk a teába a fokozott hatás érdekében.

Fontos azonban tudni, hogy a méz egyéves kor alatti gyermekek számára nem ajánlott, mivel növelheti a csecsemőkori botulizmus ritka, de súlyos kockázatát.

A só lehet a megmentő

A sós vizes gargalizálás csökkentheti a duzzanatot, enyhítheti a fájdalmat, és segíthet eltávolítani a váladékot. Fél teáskanál sót keverjünk el egy 2,5 dl-es pohár meleg vízben, majd óránként gargalizáljunk vele.

Csípős megoldás

Az erős paprika, vagy akár egy csípős szósz is enyhülést hozhat. A cayenne-bors és más csípős paprikák kapszaicint tartalmaznak, amely természetes gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású. Egy csipet cayenne-borsot vagy néhány csepp csípős szószt keverjünk el egy pohár meleg vízben, és gargalizáljunk vele óvatosan – írja a Yahoo!.