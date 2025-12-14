"Egyre nehezebb ezzel létezni" - Kulcsár Edina hosszantartó betegséggel küzd
Mindent megtesz, hogy meggyógyuljon, mégsem múlik el. Kulcsár Edina új sztorijából kiderül, már alig bírja elviselni a tüneteket.
Kulcsár Edina Instagramon jelentkezett be az aggasztó hírrel, miszerint alig tud kigyógyulni betegségéből. A box óta nem tud meggyógyulni és úgy érzi, egyre nehezebb ezzel együtt élnie.
Kulcsár Edina krónikus arcüreggyulladással küzd
A sztáranyuka minden praktikát kipróbál, hogy jobban legyen, azonban egyelőre semmi jele a gyógyulásnak.
Több napja ez a lefekvés előtti program
– kezdte Kulcsár Edina Instagram-sztorijában.
Nem tudom, hogy a párától mennyire látszik, hogy éppen inhalálok, de próbálok házi praktikákkal gyógyulni. A Box óta nem múlt el ez a borzalmas arcüreggyulladásom és már egyre nehezebb ezzel létezni
– írta Edina kétségbeesetten, aki este fél 11-kor osztotta meg a történetet.
Fontos megkülönböztetni az akut és a krónikus arcüreggyulladást. Egyik ugyanis néhány nap alatt alakul ki megfázás vagy influenza után. A krónikus gyulladás esetében azonban hónapokig is elhúzódhat és rendszeresen visszatérhet a betegség.
Úgyhogy nem csoda, hogy a sztáranyukának elege van a kellemetlen, szűnni nem akaró tünetekből.
