"Egyre nehezebb ezzel létezni" - Kulcsár Edina hosszantartó betegséggel küzd

Mindent megtesz, hogy meggyógyuljon, mégsem múlik el. Kulcsár Edina új sztorijából kiderül, már alig bírja elviselni a tüneteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 16:00
Kulcsár Edina Kulcsár Edina és G.w.M betegség

Kulcsár Edina Instagramon jelentkezett be az aggasztó hírrel, miszerint alig tud kigyógyulni betegségéből. A box óta nem tud meggyógyulni és úgy érzi, egyre nehezebb ezzel együtt élnie.

Kulcsár Edina aggasztó tünetei nem múlnak el
Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Kulcsár Edina krónikus arcüreggyulladással küzd

A sztáranyuka minden praktikát kipróbál, hogy jobban legyen, azonban egyelőre semmi jele a gyógyulásnak.

Több napja ez a lefekvés előtti program

– kezdte Kulcsár Edina Instagram-sztorijában.

Nem tudom, hogy a párától mennyire látszik, hogy éppen inhalálok, de próbálok házi praktikákkal gyógyulni. A Box óta nem múlt el ez a borzalmas arcüreggyulladásom és már egyre nehezebb ezzel létezni

– írta Edina kétségbeesetten, aki este fél 11-kor osztotta meg a történetet.

Forrás: Kulcsár Edina Instagram sztori

Fontos megkülönböztetni az akut és a krónikus arcüreggyulladást. Egyik ugyanis néhány nap alatt alakul ki megfázás vagy influenza után. A krónikus gyulladás esetében azonban hónapokig is elhúzódhat és rendszeresen visszatérhet a betegség.

Úgyhogy nem csoda, hogy a sztáranyukának elege van a kellemetlen, szűnni nem akaró tünetekből.

 

