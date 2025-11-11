„Gyerekként is mindig neki sírtam el a bánatom...” - megható sorokkal üzent Kulcsár Edina
Az egykori szépségkirálynő könnyekig ható vallomással lepte meg követőit a közösségi oldalán.
A szépséges Kulcsár Edina nemrégiben közzétett bejegyzése hatalmas meghatottságot és együttérzést váltott ki követői között a közösségi oldalán. Edina őszinte vallomása nem máshoz szólt, mint a hőn szeretett dédnagymamájához, aki mindig hatalmas figyelemmel és odaadással kísérte Edina karrierútját.
Kulcsár Edina számára mindig is Ő jelentette a biztonságot
A 34 éves szépség mindig is családcentrikusnak vallotta magát, hiszen ő is pontosan tudja, mennyire fontos a támogató és biztonságos közeg egy családi környezetben. Edina őszinte és megható vallomása az Instagramon erre ad egy erős bizonyítékot, ami a követői között hatalmas reakciót váltott ki, hiszen számos együttérző- és biztató hozzászólást érkezett a poszt alá.
11 éve és 1 hete. Életem legmeghatározóbb eseményein. A Mamám, aki a dédim és a gyermekeimnek az üknagymamája, az egyik legfontosabb személy az életemben! Minden nap azért imádkozom, hogy még egy kicsit velünk lehessen. Szeretnék neki abból a sok jóból visszaadni amit ő adott és amit neki köszönhetek.
Nem tudom szavakba önteni, hogy mennyire örülök, hogy végig kísérhette a sikereimet
- írta hosszasan Edina az Instagram oldalán.
„Gyerekként is mindig neki sírtam el a bánatom és neki tudtam a legjobban megnyílni. És ezekben az ölelésekben illetve könnycseppekben minden benne volt. A fájdalmak a lemondások, a fáradtság de a leírhatatlan boldogság is! Semmi nem volt hiábavaló!” - tette hozzá a korábbi szépségkirálynő.
Nagyon jól néz ki drága mamikád. Kívánom, hogy még sokáig jó egészségben veletek lehessen
- szólt hozzá egy lelkes rajongó.
