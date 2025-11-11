„Gyerekként is mindig neki sírtam el a bánatom...” - megható sorokkal üzent Kulcsár Edina

A szépséges Kulcsár Edina nemrégiben közzétett bejegyzése hatalmas meghatottságot és együttérzést váltott ki követői között a közösségi oldalán. Edina őszinte vallomása nem máshoz szólt, mint a hőn szeretett dédnagymamájához, aki mindig hatalmas figyelemmel és odaadással kísérte Edina karrierútját.

Kulcsár Edina megható bejegyzést tett közzé Instagram oldalán, ami erős érzelmeket váltott mi követőiből / Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edina számára mindig is Ő jelentette a biztonságot

A 34 éves szépség mindig is családcentrikusnak vallotta magát, hiszen ő is pontosan tudja, mennyire fontos a támogató és biztonságos közeg egy családi környezetben. Edina őszinte és megható vallomása az Instagramon erre ad egy erős bizonyítékot, ami a követői között hatalmas reakciót váltott ki, hiszen számos együttérző- és biztató hozzászólást érkezett a poszt alá.

11 éve és 1 hete. Életem legmeghatározóbb eseményein. A Mamám, aki a dédim és a gyermekeimnek az üknagymamája, az egyik legfontosabb személy az életemben! Minden nap azért imádkozom, hogy még egy kicsit velünk lehessen. Szeretnék neki abból a sok jóból visszaadni amit ő adott és amit neki köszönhetek.

Nem tudom szavakba önteni, hogy mennyire örülök, hogy végig kísérhette a sikereimet

- írta hosszasan Edina az Instagram oldalán.

„Gyerekként is mindig neki sírtam el a bánatom és neki tudtam a legjobban megnyílni. És ezekben az ölelésekben illetve könnycseppekben minden benne volt. A fájdalmak a lemondások, a fáradtság de a leírhatatlan boldogság is! Semmi nem volt hiábavaló!” - tette hozzá a korábbi szépségkirálynő.

Nagyon jól néz ki drága mamikád. Kívánom, hogy még sokáig jó egészségben veletek lehessen

- szólt hozzá egy lelkes rajongó.