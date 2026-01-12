Nagy Bogi megszólalt BSW Matyiról: „Ez nagyon működik”

Nagy Bogi még 12 évesen, az Ének iskolája című műsorban hívta fel magára a figyelmet, majd a Sztárban sztár + 1 kicsiben is szerepelt. Azóta sorra érte el a zenei sikereket, gyártotta a slágereket, a Csináljuk a fesztivált! című műsorban is volt zsűritag. Az utóbbi időben a zenei kapcsolatait is egyre építi. Nemrég BSW Matyival duettezett, a kommentelők pedig most úgy sejtik, több lehet köztük munkakapcsolatnál. Nagy Bogi most meglepően nyilatkozott a vele kapcsolatos érzéseiről.

Nagy Bogi BSW Matyival való kapcsolatáról beszélt (Fotó: Vida Márton Péter VMP)

Nagy Bogi férje oldalán félig Dubajba költözött

Nagy Bogi még csak 23 éves, de már most sok zenei sikert tudhat a háta mögött. Sőt, két és fél éve össze is házasodott kilenc évvel idősebb szerelmével, Nyári Marcell-lel, akivel az utóbbi időben kétlaki életet éltek, hiszen férjét Dubajba hívta a munka. Az utóbbi időben az internet népe szakításról suttog, hiszen elmaradtak a közös képek és a fotóik alapján a gyűrűjüket sem hordják. A kommentelők itt még nem álltak meg, úgy sejtik, Bogi szíve máris foglalt, méghozzá BSW Matyit sejtik az új lovagjának. Az vitathatatlan, hogy az elmúlt időben szoros lett a kapcsolatuk.

Nagy Bogi és BSW Matyi között a rajongók többet látnak puszta barátságnál (Fotó: Instagram)

„Ez egy megmagyarázhatatlan munkakötelék”

„Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen jó kis zenei barátság kialakult köztünk. Matyival van egy közös dalunk, a Jégszívű lány, és pont pár napja kérdezte meg, hogy szeretnék-e egy újabb projektben részt venni. Remélem, ez a jövőben össze fog jönni. Nekem még most alakulnak ki ezek a zenei kapcsolatok” – mesélte a nemrég a fiúkkal rappelő Nagy Bogi az M2 Petőfi TV műsorában nyilatkozva, majd belemerülve lelkesen így folytatta:

„Más az, amikor két művészbeállítottságú ember leül egymás mellé, és más szinteken tudnak egymáshoz kapcsolódni. Most ezt nem kell félreérteni… ez egy megmagyarázhatatlan munkakötelék. Szeretem, hogy van egy ilyen kötelék köztünk, hogy felhívhatom akár a Gabent, akár a Matyit, ha valami segítségre van szükségem. Akár kéne egy videóklipbe egy autó, vagy elakadtam egy szövegben. Bármiben ki tudnak segíteni, bármikor, bármiben segítene. Ez nagyon működik. Nem tudom, még mit hoz a jövő, de még akár új közös szám is lehet” – zárta mosolyogva a gyerekként népszerűvé váló Bogi, aki az állítólagos szerelmi szálra egyelőre nem reagált konkrétabban…