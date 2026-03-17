Domján Evelin igazi konyhatündér: mindennap főznie kell otthon

Nincs megállás Domján Evelin számára, aki ha épp nem A Nagy Duettel, azaz a műsorra való felkészüléssel tölti mindennapjait, akkor férjének, Vastag Csabának főz mindennap. Evelin ugyanis igazi konyhatündér. Imád a konyhában tevékenykedni, saját specialitásokat készíteni.

Ha nem A Nagy Duettre készül, akkor a konyhában tündököl.

Az egyik különlegessége a gluténmentes zsemle, amit egy online recept alapján formált sajátjára, kissé újragondolva az eredeti receptúrát. Erre pedig azért volt szükség mert két évvel ezelőtt teljesen át kellett alakítania az étrendjét miután tej-, szója-, tojás-, élesztő- és gluténérzékenységet észleltek nála.

A gyerekkorom jön vissza

– közölte Evelin a Mokka vendégeként ezzel a főzés, sütés szeretetére utalva. Épp ezért nem okoz számára gondot minden nap valami egészségeset az asztalra tenni otthon:

Ha már eszel, érdemes valami jót enni

– jegyezte meg Vastag Csaba, aki ezt követően elárulta, nem hiszi, hogy A Nagy Duettre náluk többet készül valamelyik páros is. Ennek pedig az oka nem a többi páros lustasága, hanem az, hogy ők napi tizen-huszon órákat gyakorolnak.

Ez tehát előnye annak, hogy házassokként indultak a műsorban. Ahogy az is, hogy Csaba így teljes mértékben tudja támogatni Evelint, akiért jobban izgul, mint saját magáért a színpadon. Még úgy is, hogy Evelin rájött, mi a titka jó szereplésének, hiszen a múltkori adásban is maximális pontot kaptak: