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5 éves fiú fulladt vízbe egy budapesti strandon – vádat emeltek édesanyja és két úszómester ellen

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Bár a kisfiú keringését sikerült visszaállítani, már agyhalott volt.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 10:16
Módosítva: 2026.06.08. 10:26
strand gyermek fulladás

A Fővárosi Főügyészség halálos kimenetelű gondatlan bűncselekmények miatt emelt vádat egy szülő és két úszómester ellen, miután egy kisfiú vízbe fulladt egy budapesti strandon – közölte az MTI.

Felnőtt felügyelete nélkül játszott a strandon a kisfiú
Felnőtt felügyelete nélkül játszott a strandon a kisfiú – Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Felnőtt felügyelete nélkül játszott a strandon a kisfiú

A közlemény szerint egy Magyarországon élő, 34 éves iráni nő és 5 éves kisfia 2024. június 8-án strandolni mentek Budapesten; a fürdőben az anya találkozott egy barátnőjével és annak kisfiával.

A kültéri medencéktől több tíz méter távolságra, egy füves területen terítették le a plédjeiket, ahol a nap további részében nagyrészt együtt tartózkodtak és beszélgettek, ezalatt gyermekeik több alkalommal is felügyelet nélkül játszottak a babaúsztató medencében, illetve a strandmedence környékén.

A délután folyamán az úszni nem tudó, 5 éves kisfiú felnőtt felügyelete nélkül maradt, és kezében egy felfújható strandlabdával beugrott a strandmedencébe, de a vízbe érkezését követően azonnal kifordult alóla a labda, amelynek következtében a kisgyermek a vízben elmerült, majd kapálózó mozdulatokkal próbált a felszínen maradni.

A medencénél ebben az időszakban az ügy további vádlottjai, egy 20 és 22 éves testvérpár látta el az úszómesteri feladatokat, egymást felváltva, ők azonban a munkaköri kötelezettségüket megszegve, részben a medencének hátat is fordítva, elmulasztották figyelemmel kísérni, mi történik a medencében.

A gyermeket egy fürdőző vette észre, aki szólt a 20 éves úszómesternek, aki ekkor azonnal megkezdte a sértett újraélesztését, amelyet több strandalkalmazottal együtt folytatott a mentők kiérkezéséig.

A sértett keringése visszatért, azonban az agyhalál állapotából a szakszerű kórházi ellátás sem tudta visszahozni – írták.

A Fővárosi Főügyészség az anya ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, míg a két úszómesterrel szemben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyújtotta be vádiratát.

A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakat ítélje végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, az úszómestereket pedig tiltsa el foglalkozásuktól – áll a közleményben.

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