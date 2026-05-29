Holttestet találtak a strandon, riasztották a rendőrséget

Dolgoznak az áldozat azonosításán. Lezárták a strandot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 19:30
Egy férfi holttestére bukkantak az egyik brit tengerparton. Az elhunytat a brightoni Rottingdean strandon találták meg, közel ahhoz a helyhez, ahol a hónap elején három nővér holttestét fedezték fel.

Holttestet találtak egy brit strandon, kiszállt a rendőrség (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Holttest a strandon – tart a nyomozás

Az elmúlt napokban többen is életüket vesztették az Egyesült Királyságban a rekordmagas hőmérsékletek miatt. Jelenleg a brightoni Rottingdean strandon rendőrségi kordont állítottak fel, a helyszínt a vizsgálat idejére lezárták.

A rendőrséget május 29-én, péntek reggel riasztották a rottingdeani strandra, miután bejelentést kaptak egy férfi holttestéről. A parton talált elhunyt férfit hivatalosan még nem azonosították. A hatóság emberei vizsgálatot folytatnak a körülmények tisztázása érdekében

– idézi a rendőrség közleményét a Daily Star. A lap emlékeztet: pár hete, május 13-án, a mostani helyszín közelében holtan találták a londoni Uxbridge negyedből származó, 36 éves Jane Adetorót, 32 éves Christina Walterst és 31 éves Rebecca Walterst. Haláluk okát továbbra is vizsgálják.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
