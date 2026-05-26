Drámaian változott meg a főváros az elmúlt 100 évben – mutatjuk az eltűnt Budapestet

A régi villák, bérházak és kisvárosias utcák egy része megmaradt, más részüket lebontották, átépítették vagy teljesen új funkciót kaptak. A régi fotók segítségével ma is végigkövethető Budapest átalakulása.

Budapest átalakulása: az Alsóhegy utca teljes változáson ment keresztül

Készült: 1910 és 2026 – Fotók: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége – Metropol

1909-ben a II. kerületi Garas utca és Tulipán utca sarkán álló ikertornyos épület még a budai hegyvidék elegáns villavilágát képviselte. A Marczibányi tér környéke ekkor gyors fejlődésen ment keresztül: földszintes házak helyére szecessziós és historizáló villák épültek. A környék mai arculata már egészen más.

Az 1910-ben készült tabáni felvétel egy mára teljesen eltűnt városrészt dokumentál. A keskeny utcák, földszintes házak és szerb–balkáni hangulatú épületek helyén ma parkok és modern utak találhatók. A Tabán lebontása az 1930-as évek egyik legnagyobb budapesti városrendezési beavatkozása volt. De Pest külvárosi része is nagy változásokon ment keresztül.

A Fóti út és Baross utca sarkánál levő terület 1910-ben még kisvárosias képet mutatott. Budapest IV. kerületében ekkoriban gyorsan fejlődött az ipar, sorra épültek a munkásházak és üzemek. A régi fényképek segítenek megérteni, hogyan vált Újpest önálló településből a főváros egyik legfontosabb ipari központjává. A VIII. kerületi Puskin utca és Bródy Sándor utca sarkán álló ház 1939-ben még a régi pesti bérházvilág része volt. A környék ma is őrzi századfordulós hangulatát, de sok épület homlokzata és üzletsora megváltozott, restauráción ment keresztül az elmúlt évtizedek során. A IX. kerületi Liliom utca egykor munkásnegyed volt, kis üzletekkel és gangos bérházakkal. A második világháború és az 1950-es évektől induló átépítések jelentősen megváltoztatták a környéket. Az Astoria kereszteződéséről készült 1945-ös felvételen a második világháború eredményeként teljesen lerombolt korabeli főváros eleganciája látható. A Georgia bérpalota és az MTA lakóház a dualizmus kori Budapest reprezentatív építészetének fontos emlékei. De mutatjuk a Kolostor utat is, hogy nézett ki közel 80 évvel ezelőtt.