Egy kamion tarolta le a banda buszát, a zenészek életéért küzdenek

Súlyos közúti baleset rázta meg a rajongókat. A Peelander-Z punkbanda tagjai kórházba kerültek, miután turnébuszukba hátulról belerohant egy kamion Új-Mexikóban.

A banda ügynöke szerint a zenészek műtéteken estek át és hosszú rehabilitáció vár rájuk

A Texasban működő japán punkegyüttes május 18-án Albuquerque felé tartott egy koncertre, amikor bekövetkezett a horrorisztikus ütközés. A baleset ereje akkora volt, hogy a zenekar tagjai súlyos sérüléseket szenvedtek, és azonnal intenzív osztályra kerültek. Információk szerint több csigolyatörést, bordatöréseket, végtagsérüléseket és egyéb komoly traumás sérüléseket szenvedtek.

A zenekar ügynöke Raffenaud megrendülten beszélt a történtekről: „Csoda, hogy mindannyian életben maradtak. Ha valaki meglátná ezt a roncsot az út szélén, azt hinné, senki sem élhette túl.” A tragédiáról egy érzelmes Instagram-bejegyzésben is beszámolt, amelyben arra kérte a rajongókat, hogy imádkozzanak a zenekarért.

A történtek miatt az összes közelgő koncertet lemondták. Bár a zenekar tagjai továbbra is kórházban fekszenek, szerencsére mindannyian eszméletüknél vannak, és jelenleg stabil az állapotuk.

A legsúlyosabban talán Kengo sérült meg, többszörös gerinc-, borda- és kartörést szenvedett, emellett az orvosok traumás agysérülés jeleit is figyelik nála. Az állapota ugyan már nem életveszélyes, de hosszú rehabilitáció és további műtétek várnak rá.

A zenekar másik tagja, Pink szintén súlyos sérüléseket szenvedett. Több törés keletkezett a lábában és a medencéjében, emellett hasi traumát és belső szervi sérüléseket is elszenvedett. Már több műtéten átesett, és jelentős rehabilitációra lesz szüksége. Tiger pedig fejsérülést szenvedett, ezért őt is traumás agysérülés miatt figyelik meg az orvosok, ugyanakkor az állapotában biztató javulás mutatkozik.

A tragédia mélyen megrázta a helyi zenei közösséget is. Több helyi zenekar összefogott, és jótékonysági koncertet szerveznek a Peelander-Z támogatására - írja a People.