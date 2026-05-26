Tenki Réka színésznő jó ügy mellé állt: legyen a gyerekeknek minél több sikerélményük!
A 1353 hívásával 1000 gyermeket segíthetünk hozzá a táborozáshoz. Tenki Réka is részt vesz a Kapaszkodó programban.
Az idén 35 éves Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjt országosan pénzadományt. A Kapaszkodó program nyári táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekeknek kínálnak speciális igényeikhez szabott élményeket. Ezenkívül az egész évben zajló fejlesztő programok egymást kiegészítve hozzájárulnak a folyamatos és komplex felzárkózáshoz. A Segélyszervezet önkéntesei közül Tenki Réka színésznő, Wolf Kati énekesnő és Katus Attila sportaerobik világbajnok is részt vesz az 1000 nehéz sorsú gyermek nyári élménytáboroztatásért kampányoló Kapaszkodó programban.
Az akció célja, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben részt vevő gyerekeknek ily módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is a 1353-as adományvonalon (500 forint/hívás) és a segélyszervezet kapaszkodó aloldalon lehet csatlakozni az 1000 rászorulógyermek nyári táboroztatására indított pénzadománygyűjtéshez.
Tenki Réka is részvételre biztat
Tenki Réka szó szerint a futára lett a segélyszevezetnek, konkrétan jótékonysági futással hívja fel a figyelmet a támogatandó fontos ügyre, annak ellenére, hogy a színésznő elárulta: korábban egyáltalán nem szeretett futni.
A Futni mentem című film kedvéért kezdtem el futni, én előtte nagyon utáltam ezt a sportot. Azóta viszont szinte meg sem állok! Napi rutin lett a futás, önkéntesként hívnak jó ügyek támogatására
– mondta el a Metropolnak.
Tenki Réka hozzátette: ő is sok táborban volt gyerekkorában, hiszen a szülei dolgoztak, de abban a szerencsés helyzetben volt, hogy sok jó nyarat tölthetett vidéken a nagyszüleinél is.
Fontos, hogy a gyerekeknek minél több sikerélményük legyen, és ezekben a nyári táborokban ezt tapasztalják meg. Biztatok mindenkit, hogy fusson, és támogassa ennek az 1000 hátrányos helyzetű gyermeknek a táboroztatását az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodóján keresztül.
Első a közösségépítés – Legyen meg a csapat!
Katus Attila ugyancsak aktív szerepet vállal a gyermekek testi-lelki jólléte érdekében. A sportaerobik világbajnok azt vallja: első a játék, meg kell élni együtt, hogy nyerünk, vesztünk, így alakul a közösség.
Először játszunk, mozgunk, felszabadítjuk az energiáinkat, aztán, ha összejött a csapat, a közös élményekre alapozva már tudunk együttműködni, lehet tanulni, új információkat, kapaszkodókat nyújtani a továbbiakhoz
– fejtette ki véleményét.
Hogyan lehet csatlakozni a gyűjtéshez?
- A 1353-as adományvonal hívásával (500 Ft/hívás).
- Bankkártyával adományozva egyszeri alkalommal vagy rendszeresen a segélyszervezet oldalán.
- Banki átutalással a 11705008-20464565 számlaszámra, a célt (Kapaszkodó) megjelölve.
- Tesco adománykupon vásárlásával az áruházak pénztáránál június 7-ig.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnél 40 intézményben összesen több mint 4150 nehéz körülmények között élő gyermekkel foglalkoznak rendszeresen az Ökumenikus Segélyszervezet szakemberei. Gyerekekkel, akik nem rendelkeznének szükséges eszközökkel a tanuláshoz, nem járhatnának a felzárkózásukhoz szükséges fejlesztő foglalkozásokra és nem élhetnék meg a felhőtlen nyári táborozás élményét.
Az országos intézményhálózatunkban zajló egész éves törődést felejthetetlen nyári élményekkel kiegészítve, komoly esélyt tudunk adni, hogy a rászoruló gyerekek az ő nehezített pályájukon leküzdjék az akadályokat és felzárkózzanak szerencsésebb társaikhoz. Célunk eléréséhez sokak összefogására van szükség!
– biztat mindenkit adományozásra Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.
A nyári tábor jó tapasztalatai egész évre kihatnak
Rácsok Balázs stratégiai és módszertani igazgatótól megtudtuk: az Ökumenikus Segélyszervezet átmeneti otthonaiban lakó gyerekeik 79 százalékánál már a hétköznapi külvilágból érkező ingerek (zajok, érintések, információk, találkozások) is átlag feletti megterhelést jelentenek. A segélyszervezet szakemberei részéről pedig megértő támogatást, rugalmasságot és tudatos beavatkozást igényel a gondozásuk. Az Ökumenikus Segélyszervezet számukra nyújtott egész éves támogatása mellett a Kapaszkodó program nyári táborai szakmai szempontból is kiemelt jelentőségűek.
A születéstől a Tanoda programon át a Jelenlét pontokig ott vannak
Az Ökumenikus Segélyszervezet Biztos Kezdet gyermekházaiban már a születéstől segítséget kapnak a legkisebbek az egészséges fejlődéshez, a hátrányok kialakulásának megelőzéséhez. A Tanoda programban és a Jelenlét pontokon a gyermekek pedagógusoktól és fejlesztő szakemberektől kapnak segítséget a hátrányaik ledolgozásához. Nyáron az élmények mellett a lemaradások behozására, a játékos fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek a munkatársak. A segélyszervezet átmeneti otthonaiban mindent megtesznek, hogy a gyerekek megtapasztalhassák az otthon biztonságát, és családjukkal együtt esélyt kaphassanak a továbblépésre. Minden korosztályból vannak itt gyerekek, az újszülöttől a középiskolásig. Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontja nélkülöző családok és gyermekek tízezreit támogatja évente élelmiszerrel, ruhával és tanszerrel is.
