Tenki Réka színésznő jó ügy mellé állt: legyen a gyerekeknek minél több sikerélményük!

Az idén 35 éves Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjt országosan pénzadományt. A Kapaszkodó program nyári táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekeknek kínálnak speciális igényeikhez szabott élményeket. Ezenkívül az egész évben zajló fejlesztő programok egymást kiegészítve hozzájárulnak a folyamatos és komplex felzárkózáshoz. A Segélyszervezet önkéntesei közül Tenki Réka színésznő, Wolf Kati énekesnő és Katus Attila sportaerobik világbajnok is részt vesz az 1000 nehéz sorsú gyermek nyári élménytáboroztatásért kampányoló Kapaszkodó programban.

Wolf Kati, Gáncs Kristóf, Katus Attila, Tenki Réka, Rácsok Balázs 1000 hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatásáért kampányol Fotó: Fodor Erika

Az akció célja, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben részt vevő gyerekeknek ily módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is a 1353-as adományvonalon (500 forint/hívás) és a segélyszervezet kapaszkodó aloldalon lehet csatlakozni az 1000 rászorulógyermek nyári táboroztatására indított pénzadománygyűjtéshez.

Tenki Réka is részvételre biztat

Tenki Réka szó szerint a futára lett a segélyszevezetnek, konkrétan jótékonysági futással hívja fel a figyelmet a támogatandó fontos ügyre, annak ellenére, hogy a színésznő elárulta: korábban egyáltalán nem szeretett futni.

A Futni mentem című film kedvéért kezdtem el futni, én előtte nagyon utáltam ezt a sportot. Azóta viszont szinte meg sem állok! Napi rutin lett a futás, önkéntesként hívnak jó ügyek támogatására

– mondta el a Metropolnak.

Tenki Rékának házi natúr eperléből készült chiapudingot vittünk a futáshoz (Fotó: Fodor Erika)

Tenki Réka hozzátette: ő is sok táborban volt gyerekkorában, hiszen a szülei dolgoztak, de abban a szerencsés helyzetben volt, hogy sok jó nyarat tölthetett vidéken a nagyszüleinél is.

Fontos, hogy a gyerekeknek minél több sikerélményük legyen, és ezekben a nyári táborokban ezt tapasztalják meg. Biztatok mindenkit, hogy fusson, és támogassa ennek az 1000 hátrányos helyzetű gyermeknek a táboroztatását az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodóján keresztül.

Első a közösségépítés – Legyen meg a csapat!

Katus Attila ugyancsak aktív szerepet vállal a gyermekek testi-lelki jólléte érdekében. A sportaerobik világbajnok azt vallja: első a játék, meg kell élni együtt, hogy nyerünk, vesztünk, így alakul a közösség.

Először játszunk, mozgunk, felszabadítjuk az energiáinkat, aztán, ha összejött a csapat, a közös élményekre alapozva már tudunk együttműködni, lehet tanulni, új információkat, kapaszkodókat nyújtani a továbbiakhoz

– fejtette ki véleményét.