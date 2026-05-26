Gyászhírt jelentett a Nyíregyházi Állatpark, meghalt Lloyd Európa legidősebb jegesmedvéje

Gyászhír érkezett a Nyíregyházi Állatparkból

Gyászhírt jelentett be a Nyíregyházi Állatpark kedden, miszerint az állatkert jegesmedvéje, aki egyben Európa legidősebb jegesmedvéje életének 26. évében örökre elaludt. Az állatkert által kiadott közleményben jelezték, hogy egy jegesmedve átlagos életkora a természetben 15–18 év, így Llyoyd matuzsálemnek számított. A jegesmedve az elmúlt években a korának megfelelően viselkedett, lassabbá vált a mozgása, több pihenésre volt szüksége, energiaszintje és aktivitása fokozatosan csökkent.

Az állatorvosi és gondozói csapat folyamatos megfigyelés alatt tartotta az állat egészségügyi állapotát, takarmányozását, környezetgazdagítását és napi gondozását az állat speciális igényeihez alakították.

Betegség miatt kellett elaltatni az állatot

Mint kiderült az állat daganatos betegségben szenvedett, az orvosok és a gondozók végül az eutanázia mellett döntöttek, hogy megóvják az állatot további szenvedéstől.

„A részletes állatorvosi vizsgálatok és a szükséges beavatkozások során állatorvosaink előrehaladott daganatos elváltozásokat találtak a máján, ezért a szakmai protokollok és állatjólléti szempontok mérlegelése után az eutanázia mellett kellett döntenünk, hogy megóvjuk őt a további szenvedéstől. Élete nemcsak zoológiai szempontból volt kiemelkedő, hanem fontos példája annak is, milyen jelentősége van a modern állatkerti állatgyógyászatnak, az idős állatok speciális gondozásának és az állatjóllét tudományos alapú szemléletének” – áll a Nyíregyházi Állatpark hivatalos közleményében.