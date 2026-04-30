„Az utunk idáig nem volt egyszerű” – SMA Lili, aki imádja az állatokat, eljutott a Nyíregyházi Állatparkba!

Óriási öröm, meghatottság és igazi családi kaland: egy régi álom vált valóra, amikor SMA Lili végre eljutott a Nyíregyházi Állatparkba. A születésnapjára kapott ajándék belépőből felejthetetlen nap született, ahol oroszlánok, pingvinek és medvék között járták végig a kislány kedvenc állatait. A mosoly azonban nem volt felhőtlen – a család mindennapjait egy szívszorító kis történet is árnyalja.

SMA Lili elképesztő szeretettel csodálkozott rá az állatvilágra (Fotó: olvasói)

„Az élet ettől teljes” – SMA Lili állatkerti kirándulása

Lilit csecsemőkorában diagnosztizálták gerincvelői izomsorvadással (SMA 1-es típus), egy súlyos, ritka betegséggel, amely kezelés nélkül az izmok fokozatos gyengüléséhez vezet. A fordulópont 2021-ben jött el, amikor Magyarországon elsőként, egyedi méltányossági alapon megkaphatta a világ egyik legdrágább génterápiáját, a Zolgensmát a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika falai között, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásával.

Amikor megkapta a kezelést, még csak reméltük, hogy lesz jövője. Ma már nem csak reméljük… látjuk, ahogy mindennap küzd érte. Ez a legnagyobb ajándék, amit szülő kaphat

– mesélte Somogyiné Miskolci Éva, SMA Lili édesanyja.

A család élete azonban nemcsak a nagy küzdelmekről, hanem apró, megható mindennapokról is szól. Nemrég például sikerült eljutniuk az állatkertbe, mivel Lili azt kapta születésnapjára.

Lili születésnapjára kapott ajándékba belépőt a Nyíregyházi Állatparkba kedves barátainktól, és nemrég végre el is jutottunk oda. Rengeteg csodás állatot láttunk, sokat nevettünk és egy kicsit kiszakadtunk a hétköznapokból. Lili kedvencei természetesen most sem maradhattak ki, nézte folyamatosan a térképet, és mindegyiket fel kellett keresnünk

– osztotta meg élményét Éva.

Egy másik, meglepő hír, hogy Liliéknek kiscicáik születtek, azonban csak egy maradt életben. Lilike nagyon ügyesen gondozza, mindennap segít őket megetetni cumisüvegből.

Nagyon nehéz volt elveszíteni a kicsiket… de ez az egyetlen kis túlélő lett Lili szíve csücske. Mindennap ő eteti cumisüvegből, figyel rá, simogatja. Olyan szeretettel fordul felé, hogy az embernek összeszorul a szíve

– tette hozzá az édesanya.