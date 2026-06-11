Hoppá! Sydney Sweeney kitálalt a felnőttfilmes munkáról

Nyíltan beszélt arról Sydney Sweeney, hogy az Eufória sorozatban alakított karakteréhez hasonlóan részt venne-e, olyan műsorokban, ahol ugyanilyen felvételeket készítenének róla.

Sydney Sweeney elmondta akar-e ő is olyan lenni, mint karaktere Fotó: Brianna Bryson

Sydney Sweeney elmondta lenne-e ő is karakteréhez hasonló felnőttfilmes tartalomkészítő

Még csak épphogy elvonult a vihar, amelyet Sydney Sweeney indított el az Eufória sorozatban lévő alakításával kapcsolatban, már is felszólalt, hogy akar-e hasonló felvételeket forgatni. Az Eufória utolsó évadjában a Cassie karakterét megformáló színésznő szerepe szerint a felnőtt tartalmak világába került. Cassie karaktere, hogy híres legyen a lehető legtöbb ruhadarabot leveszi magáról, hogy megszólítsa közönségét.

Ezzel együtt undorító helyzetekbe kellett sodornia magát, mint az ikonikus kutya-baba jelmez, amellyel a rajongókat egészen megrémítették. Sydney Sweeney most megtörte a hallgatását, azzal kapcsolatban, hogy ő maga lenne-e felnőttfilmes tartalomkészítő. Egy, a Vanity Fair-nek adott interjújában leszögezte, hogy Cassie életfelfogása nem a sajátja. Nem egyezik a saját értékrendjével, és elmondta, hogy a sorozat alkotójának, Sam Levinsonnak köszönhetően tudta annyira hűen ábrázolni az Eufóriában játszott karakterét.

Elküldte nekem az összes forgatókönyvet, és abban már benne voltak Cassie összes jelenete, a felnőtteknek szóló jelenetek is. Utána felhívott, beszélt róla, és végigbeszéltük az egészet

- idézi a Daily Star Sweneey-t. „Megkérdezte, mit gondolok erről, én pedig azt mondtam neki: »Nézd, én egy karaktert játszom.« Egyetértek Cassie minden döntésével? Én személy szerint meghoznám ezeket a döntéseket? Nem, természetesen nem.”

Hozzátette, hogy ő színész és ez pedig a munkája. Cassie karakterének úgy szolgáltathat csak igazságot, ha Sam elképzeléséhez hasonlóan játssza el, a lehető legőrültebb módon.

Szerinte karakterének mások elismerésére volt szüksége, kétségbeesetten vágyott arra, hogy szeressék. Ez pedig a felnőtt tartalmakhoz vezette. A rajongók ennek ellenére jelmeze láttán úgy érezték átlépett egy határt. Sam pedig határozott tagadta, hogy kényszerítette volna ő a színésznőt vagy ordítva.