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Időjárás: Nem ússzuk meg szárazon a következő napokat

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A következő napokban záporok és zivatarok fognak lecsapni az országban. Így alakul az időjárás a hét második felében.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.11. 06:30
zápor időjárás zivatar

A hét első fele még kegyes volt hozzánk, de nemsokára el fog romlani az idő. A hét második felébe mindenki jobban teszi, ha magával viszi az esernyőjét. Zápor és zivatar ugyanis bármikor előfordulhat majd. Ilyen lesz az időjárás.

Így alakul az időjárás a következő napokban
Így alakul az időjárás a következő napokban /  Fotó: Freepik - illusztráció

Így alakul az időjárás a hét második felében

Csütörtök: Az éjszaka és a hajnali órák során sokfelé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra. Reggeltől északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, de gomolyfelhők továbbra is vonulhatnak az égen. Az északnyugati szél sokfelé erős, helyenként viharos lökésekkel kísért lesz. A hőmérséklet érezhetően visszaesik, délután 21-27 fokot mérhetünk.

Péntek: Gyakran változik majd a felhőzet, de több órára a nap is előbújik. Csapadék már csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor formájában. Az északnyugati légmozgás továbbra is többfelé erős marad. Délután 25-26 fok körüli, kellemes nyári idő valószínű.

Szombat: A napsütést időnként gomolyfelhők zavarják meg, amelyekből helyenként futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél még mindig élénk, gyakran erős, néhol viharos lökésekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-25 fok körül várható.

Vasárnap: Többnyire napos-gomolyfelhős időre van kilátás. Elszigetelten előfordulhat zápor, néhol akár egy-egy zivatar is. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A délutáni órákban 23 és 28 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

(VIA)

 

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