Méteres lángok: irodából menekítik az embereket
Kisebb tűz keletkezett egy irodában Budapest VI. kerületében.
Kisebb tűz keletkezett egy irodában Budapest VI. kerületében, a Paulay Ede utcában. Az épületben légtechnikai berendezés égett, amelyet a Fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltottak. A rajok átszellőztetik az épületet - írja a Katasztrófavédelem.
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