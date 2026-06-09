Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók: hatalmas lángokkal ég egy ház

Kigyulladt egy százötven négyzetméteres ház Ötvöskónyin, a Kónyi utcában. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nagyatádi és a barcsi hivatásos, illetve a böhönyei önkormányzati tűzoltók öt vízsugárral oltják a lángokat. A 68-as főúton forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.

