Anglia és Costa Rica mérkőzését elhalasztották a hatalmas esőzések miatt

Anglia és Costa Rica mérkőzésének kezdetét kénytelenek voltak a játék szervezői elhalasztani az óriási esőzések miatt, amelyek elárasztották a helyszínt. A mérkőzésre az orlandói Inter&Co Stadionban kerül sor Floridában.

Elhalasztották a mérkőzést az esőzések miatt Fotó: Forrás: Pexels

Costa Rica és Anglia mérkőzése el lett halasztva az eső miatt

Ez az utolsó alkalom Thomas Tuchel szövetségi kapitány számára, hogy játékosait akcióban láthassa, mielőtt június 17-én a Horvátország elleni mérkőzéssel elindul a világbajnokság.

A mérkőzés, amelynek kezdete 21:00-kor volt tervezve, azonban elhalasztásra került. A döntést az angol válogatott hivatalos közösségi média-fiókja is megerősítette.

A mai, Costa Rica elleni mérkőzést az orlandói időjárási körülmények miatt elhalasztották

- idézi a közleményt a The Sun.

A heves esőzés elárasztotta a pályát. A nagyképernyőn megjelenő üzenet arra szólította fel a szurkolókat, hogy keressenek menedéket. A környéken villámlás is volt észlelhető, ami még inkább aláhúzta, hogy a szurkolóknak biztonságos helyre kell menniük. A kedvezőtlen időjárás miatt a térségre időjárási figyelmeztetést adtak ki.

A helyiek úgy vélik, hogy a barátságos mérkőzésre végül sor kerül, de ha az időjárási körülmények nem javulnak, késésekre lehet számítani. Az extrém időjárási körülmények nem szokatlanok az Egyesült Államokban, és a nyári tornát megelőzően már sokat beszéltek róluk. A régiók stadionjait gyakran fenyegeti a zivatarveszély.







