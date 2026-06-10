Anglia és Costa Rica mérkőzését elhalasztották a hatalmas esőzések miatt
A pályát elárasztotta a víz.
Anglia és Costa Rica mérkőzésének kezdetét kénytelenek voltak a játék szervezői elhalasztani az óriási esőzések miatt, amelyek elárasztották a helyszínt. A mérkőzésre az orlandói Inter&Co Stadionban kerül sor Floridában.
Costa Rica és Anglia mérkőzése el lett halasztva az eső miatt
Ez az utolsó alkalom Thomas Tuchel szövetségi kapitány számára, hogy játékosait akcióban láthassa, mielőtt június 17-én a Horvátország elleni mérkőzéssel elindul a világbajnokság.
A mérkőzés, amelynek kezdete 21:00-kor volt tervezve, azonban elhalasztásra került. A döntést az angol válogatott hivatalos közösségi média-fiókja is megerősítette.
A mai, Costa Rica elleni mérkőzést az orlandói időjárási körülmények miatt elhalasztották
- idézi a közleményt a The Sun.
A heves esőzés elárasztotta a pályát. A nagyképernyőn megjelenő üzenet arra szólította fel a szurkolókat, hogy keressenek menedéket. A környéken villámlás is volt észlelhető, ami még inkább aláhúzta, hogy a szurkolóknak biztonságos helyre kell menniük. A kedvezőtlen időjárás miatt a térségre időjárási figyelmeztetést adtak ki.
A helyiek úgy vélik, hogy a barátságos mérkőzésre végül sor kerül, de ha az időjárási körülmények nem javulnak, késésekre lehet számítani. Az extrém időjárási körülmények nem szokatlanok az Egyesült Államokban, és a nyári tornát megelőzően már sokat beszéltek róluk. A régiók stadionjait gyakran fenyegeti a zivatarveszély.
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