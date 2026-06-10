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Anglia és Costa Rica mérkőzését elhalasztották a hatalmas esőzések miatt

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A pályát elárasztotta a víz.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 21:50
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Anglia és Costa Rica mérkőzésének kezdetét kénytelenek voltak a játék szervezői elhalasztani az óriási esőzések miatt, amelyek elárasztották a helyszínt. A mérkőzésre az orlandói Inter&Co Stadionban kerül sor Floridában.

mérkőzés
Elhalasztották a mérkőzést az esőzések miatt Fotó: Forrás: Pexels

Costa Rica és Anglia mérkőzése el lett halasztva az eső miatt

Ez az utolsó alkalom Thomas Tuchel szövetségi kapitány számára, hogy játékosait akcióban láthassa, mielőtt június 17-én a Horvátország elleni mérkőzéssel elindul a világbajnokság.
A mérkőzés, amelynek kezdete 21:00-kor volt tervezve, azonban elhalasztásra került. A döntést az angol válogatott hivatalos közösségi média-fiókja is megerősítette.

A mai, Costa Rica elleni mérkőzést az orlandói időjárási körülmények miatt elhalasztották

- idézi a közleményt a The Sun.

A heves esőzés elárasztotta a pályát. A nagyképernyőn megjelenő üzenet arra szólította fel a szurkolókat, hogy keressenek menedéket.  A környéken villámlás is volt észlelhető, ami még inkább aláhúzta, hogy a szurkolóknak biztonságos helyre kell menniük. A kedvezőtlen időjárás miatt a térségre időjárási figyelmeztetést adtak ki.

A helyiek úgy vélik, hogy a barátságos mérkőzésre végül sor kerül, de ha az időjárási körülmények nem javulnak, késésekre lehet számítani. Az extrém időjárási körülmények nem szokatlanok az Egyesült Államokban, és a nyári tornát megelőzően már sokat beszéltek róluk. A régiók stadionjait gyakran fenyegeti a zivatarveszély.
 



 

 

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