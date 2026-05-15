Egy lavina miatt halt meg a tapasztalt hegymászó, a társa karjaiban hunyt el

Egy tapasztalt hegymászó és háromgyerekes anya életét vesztette, miután a hegy megmászása után maga alá sodorta egy lavina. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy társa karjaiban vesztette életét.

A lavina hirtelen érte a hegymászókat, egyikük életét vesztette Fotó: Pexels (Illusztráció)

A hegymászó tudta, hogy veszélyes kihívás elé néz

Shelley Johannesen tragikus körülmények között vesztette életét Nepálban, miközben a világ ötödik legmagasabb hegyéről, a Makalu csúcsáról ereszkedett lefelé. Az 53 éves, háromgyermekes édesanya és kalandvállalkozó egy lavinában sérült meg körülbelül 7300 méteres magasságban.

Johannesen tapasztalt hegymászónak számított, és társalapítója volt a Dash Adventures nevű cégnek. A tragédia május 11-én történt, amikor partnerével, David Ashley és két nepáli vezetővel együtt ereszkedtek lefelé a hegyről.

David Ashley később egy megrendítő közleményben számolt be a történtekről. Azt írta, hogy Shelley a karjai között halt meg, miután a lavina súlyos sérüléseket okozott.

A hegymászó utolsó nyilvános bejegyzésében még arról írt, hogy csapatával az alaptáborban várják a megfelelő időjárási körülményeket az induláshoz. Azt mondta, egészségesnek és felkészültnek érzi magát, ugyanakkor tisztában volt vele, hogy a Makalu rendkívül nehéz és veszélyes kihívás lesz.

A közel 8481 méter magas Makalu a világ egyik legkeményebb technikai hegye, amely meredek lejtőiről és kiszámíthatatlan időjárásáról ismert. A nepáli expedíciós hatóságok szerint Johannesen nem sokkal korábban sikeresen elérte a csúcsot, mielőtt a lavina a harmadik tábor közelében lesodorta volna.

Bár a hegyen még megpróbálták ellátni, sérülései túl súlyosnak bizonyultak, és később meghalt. Holttestét ezután Katmanduba szállították. Partnere elmondta, hogy Shelley kívánságának megfelelően Nepálban hamvasztják el, később pedig az Egyesült Államokban tartanak emlékünnepséget családja és szerettei körében - írja a DailyStar.