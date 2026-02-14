Lavina miatt halt meg három ember egy népszerű síparadicsomban

Lavina miatt haltak meg hárman egy népszerű francia síparadicsommal. A hatóságok szerint mindegyikük rendelkezett a megfelelő biztonsági eszközökkel és profi oktatókkal tartózkodtak a pályán.

Vörös riasztás van érvényben lavina miatt az érintett területen

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Lavina temette maga alá a síelőket

Három ember, köztük két brit turista, tragikus módon életét vesztette, miután február 13-án péntek reggel pusztító lavina sújtott egy népszerű francia síközpontot. A lavina helyi idő szerint 11:30-kor érte el a Val d'Isere üdülőhelyet. Az üdülőhely turisztikai hivatala megerősítette, hogy a két brit turistán kívül egy francia állampolgár is életét vesztette.

A BBC-nek nyilatkozó üdülőhely szóvivője szerint a britek egy öt fős csoport tagjai voltak, akik egy profi oktatóval síeltek a pályán kívül, amikor a lavina lecsapott. Albertville ügyésze, Benoit Bachelet szerint a francia áldozat egyedül síelt. Bár a mentőszolgálat a helyszínre sietett, sajnos nem tudták megmenteni a síelőket – mondta az üdülőhely egyik tisztviselője.

A hatóságok szerint az áldozatok biztonsági felszereléssel voltak ellátva lavina esetére, míg a síközpont szerint mindannyian rendelkeztek adó-vevővel, lapáttal és szondával a lejtőkön - írta a Dail Mail. A síterepért felelős turisztikai hivatal őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és szeretteinek, a nyomozás jelenleg is folyik. A Val d'Isère síterep igazgatója, Cédric Bonnevie kijelentette, hogy az áldozatok közül kettőt gyorsan megtalált a mentőcsapat, minden szükséges felszereléssel, beleértve a lavinajeladót is.

A harmadik síelő megtalálása valamivel több időt vett igénybe, ahogy Bonnevie elmagyarázta:

Úgy gondoljuk, hogy a lavinajeladója már nem működött, mert sajnos a vízben találtuk meg.

A lavina okát még nem tudják, tette hozzá.

Vörös riasztás van érvényben lavina veszély miatt

A Savoie prefektúra óva intett a pályán kívüli tevékenységektől, sí- és hótalpas túráktól, és sürgette a hegyi sportok kedvelőit, hogy szigorúan tartsák be a szakemberek és a pályák biztonsági szolgálatai által adott utasításokat.

A francia nemzeti meteorológiai szolgálat, a Meteo France, vörös riasztást adott ki a síterep környékén fennálló lavinaveszély miatt.

A lavinákat síelők vagy túrázók könnyen kiválthatják, és azok nagyon nagy mennyiségű havat mozgathatnak meg

– közölte a meteorológiai szolgálat.