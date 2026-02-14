RETRO RÁDIÓ

Lavina miatt halt meg három ember egy népszerű síparadicsomban

Három ember vesztette életét a tragédiában. A területre vörös riasztást adtak ki lavina veszély miatt.

2026.02.14.
Lavina miatt haltak meg hárman egy népszerű francia síparadicsommal. A hatóságok szerint mindegyikük rendelkezett a megfelelő biztonsági eszközökkel és profi oktatókkal tartózkodtak a pályán.

Vörös riasztás van érvényben lavina miatt az érintett területen
Lavina temette maga alá a síelőket

Három ember, köztük két brit turista, tragikus módon életét vesztette, miután február 13-án péntek reggel pusztító lavina sújtott egy népszerű francia síközpontot. A lavina helyi idő szerint 11:30-kor érte el a Val d'Isere üdülőhelyet. Az üdülőhely turisztikai hivatala megerősítette, hogy a két brit turistán kívül egy francia állampolgár is életét vesztette. 

A BBC-nek nyilatkozó üdülőhely szóvivője szerint a britek egy öt fős csoport tagjai voltak, akik egy profi oktatóval síeltek a pályán kívül, amikor a lavina lecsapott. Albertville ügyésze, Benoit Bachelet szerint a francia áldozat egyedül síelt. Bár a mentőszolgálat a helyszínre sietett, sajnos nem tudták megmenteni a síelőket – mondta az üdülőhely egyik tisztviselője. 

A hatóságok szerint az áldozatok biztonsági felszereléssel voltak ellátva lavina esetére, míg a síközpont szerint mindannyian rendelkeztek adó-vevővel, lapáttal és szondával a lejtőkön - írta a Dail Mail. A síterepért felelős turisztikai hivatal őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és szeretteinek, a nyomozás jelenleg is folyik. A Val d'Isère síterep igazgatója, Cédric Bonnevie kijelentette, hogy az áldozatok közül kettőt gyorsan megtalált a mentőcsapat, minden szükséges felszereléssel, beleértve a lavinajeladót is. 

A harmadik síelő megtalálása valamivel több időt vett igénybe, ahogy Bonnevie elmagyarázta: 

Úgy gondoljuk, hogy a lavinajeladója már nem működött, mert sajnos a vízben találtuk meg.

A lavina okát még nem tudják, tette hozzá. 

Vörös riasztás van érvényben lavina veszély miatt

A Savoie prefektúra óva intett a pályán kívüli tevékenységektől, sí- és hótalpas túráktól, és sürgette a hegyi sportok kedvelőit, hogy szigorúan tartsák be a szakemberek és a pályák biztonsági szolgálatai által adott utasításokat. 

A francia nemzeti meteorológiai szolgálat, a Meteo France, vörös riasztást adott ki a síterep környékén fennálló lavinaveszély miatt. 

A lavinákat síelők vagy túrázók könnyen kiválthatják, és azok nagyon nagy mennyiségű havat mozgathatnak meg

 – közölte a meteorológiai szolgálat. 

A tragikus baleset után emberölés ügyében nyomozás indult – derült ki a részletekből. - olvasható az Unilad cikkében.

 

