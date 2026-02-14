Tökéletes időjárás vár ránk Valentin-nap: akár 12 fok is lehet ma!

Szuper időt jósol a Köpönyeg Valentin-napra. Aki azt fontolgatja, hogy párját esetleg szabadtéri programmal lepi meg, annak jó hírünk van: szombaton akár 12 fok is lehet! Felhős időjárásra számíthatunk helyenként, de esőtől nem kell tartanunk.

Tökéletes Valentin-napi programokat lehet szervezni kint az időjárásnak köszönhetően. Fotó: 123RF

Időjárás előrejelzés

Szombat

Eleinte változóan, délutántól már erősen felhős lesz az ég, azonban csapadék csak késő estétől érkezhet. A keleties szél megélénkülhet. Egyelőre marad a 12 fok körüli enyheség.

Vasárnap

Egy mediterrán ciklon hátoldalán erős lehűlés várható, az erős, olykor viharos északi széllel egyre hidegebb levegő zúdul hazánk térségébe, ezért napközben nem emelkedik, hanem csökken a hőmérséklet. A kezdeti esőt havas eső, majd főleg keleten havazás válthatja fel, ugyanakkor a Dunántúlon egyre több helyen süthet ki a nap.

Hétfő

Eleinte a Duna-Tisza-közén, egy összeáramlás mentén szállingózhat a hó, majd napközben nyugat felől egyre több felhő érkezik, ezért főleg a Dunántúlon fordulhat elő kisebb havazás. Reggel -5, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk, visszatér a téli idő.

Kedd

Gyakran lesz erősen felhős az ég, azonban csak néhol fordul elő gyenge vegyes csapadék. +5 fok köré enyhül az idő.