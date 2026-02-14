Tökéletes időjárás vár ránk Valentin-nap: akár 12 fok is lehet ma!
Vasárnaptól visszatér a hideg és helyenként a hó is. Szombaton azonban tökéletes Valentin-napi programokat lehet szervezni kint a szabadban, az enyhe időjárásnak hála.
Szuper időt jósol a Köpönyeg Valentin-napra. Aki azt fontolgatja, hogy párját esetleg szabadtéri programmal lepi meg, annak jó hírünk van: szombaton akár 12 fok is lehet! Felhős időjárásra számíthatunk helyenként, de esőtől nem kell tartanunk.
Időjárás előrejelzés
Szombat
Eleinte változóan, délutántól már erősen felhős lesz az ég, azonban csapadék csak késő estétől érkezhet. A keleties szél megélénkülhet. Egyelőre marad a 12 fok körüli enyheség.
Vasárnap
Egy mediterrán ciklon hátoldalán erős lehűlés várható, az erős, olykor viharos északi széllel egyre hidegebb levegő zúdul hazánk térségébe, ezért napközben nem emelkedik, hanem csökken a hőmérséklet. A kezdeti esőt havas eső, majd főleg keleten havazás válthatja fel, ugyanakkor a Dunántúlon egyre több helyen süthet ki a nap.
Hétfő
Eleinte a Duna-Tisza-közén, egy összeáramlás mentén szállingózhat a hó, majd napközben nyugat felől egyre több felhő érkezik, ezért főleg a Dunántúlon fordulhat elő kisebb havazás. Reggel -5, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk, visszatér a téli idő.
Kedd
Gyakran lesz erősen felhős az ég, azonban csak néhol fordul elő gyenge vegyes csapadék. +5 fok köré enyhül az idő.
