Ez a három csillagjegy idén nem kér a Valentin-napból

A Valentin-nap a romantikáról, az összebújásról és az együtt töltött időről szól, bár nem mindenkinek. A valóságban nem minden kapcsolat végződik így, és van, amikor a szerelem ünnepe inkább úgy ér véget, hogy „beszélnünk kellene”. Három csillagjegy pedig különösen nehéz helyzetbe kerül idén a szerelem ünnepén.

Valentin-nap előtt törhet meg a varázs - ezeknél a csillagjegyeknél várható a szakítás

Kos – Amikor elfogy a türelem

A Kos lételeme a szenvedély, és nem bírja elviselni az unalmat. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat már nem ígér neki elég izgalmat, akkor nem vár tovább. A Valentin-nap előtt könnyen robbanhat, és gyors, hangos és drámai módon véget vethet a kapcsolatnak. Mire a másik fél ráébred a kialakult helyzetre, addigra a Kos fejben már rég egyedülálló.

Szűz – A régóta megszületett döntés

A Szűz nem egyik napról a másik szakít. Hosszú ideje listát vezet arról, hogy ki mit rontott el, hányszor és milyen hangsúlyt használt. Mostanra pedig arra jutott, hogy nincs már visszaút. A Szűz nem kiabál, nem rendez jelenetet – egyszerűen csak bejelenti, hogy ez a kapcsolat már nem működik. És ha valami nem működik, akkor mi értelme lenne tovább erőlködni?

Mérleg – Már továbblépett, de még mosolyog

A Mérleg a kapcsolat vége előtti hetekben a legveszélyesebb. Tökéletes társ képét mutatja, ám közben fejben már lejátszotta a teljes szakítást. Nem akarja, hogy rosszul süljön el a szerelem ünnepe, ezért inkább még előtte búcsút int. A Mérleg számára a harmónia sokkal fontosabb, mint az igazság és most az a fájó helyzet, hogy cseppet sem boldog – összegez a Life.hu internetes portál.