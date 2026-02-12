RETRO RÁDIÓ

Ez a három csillagjegy idén nem kér a Valentin-napból

Romantika helyett szakításra készülnek. Valentin-napon már új jövő elé néznek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 18:00
Valentin-nap szakítás kapcsolat szerelem

A Valentin-nap a romantikáról, az összebújásról és az együtt töltött időről szól, bár nem mindenkinek. A valóságban nem minden kapcsolat végződik így, és van, amikor a szerelem ünnepe inkább úgy ér véget, hogy „beszélnünk kellene”. Három csillagjegy pedig különösen nehéz helyzetbe kerül idén a szerelem ünnepén.

Ennek a három csillagjegynek nem romantikát ígér a Valentin-nap
Három csillagjegynek nem romantikát ígér a Valentin-nap (Fotó: Metropol)

Valentin-nap előtt törhet meg a varázs - ezeknél a csillagjegyeknél várható a szakítás

Kos – Amikor elfogy a türelem

A Kos lételeme a szenvedély, és nem bírja elviselni az unalmat. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat már nem ígér neki elég izgalmat, akkor nem vár tovább. A Valentin-nap előtt könnyen robbanhat, és gyors, hangos és drámai módon véget vethet a kapcsolatnak. Mire a másik fél ráébred a kialakult helyzetre, addigra a Kos fejben már rég egyedülálló.

Szűz – A régóta megszületett döntés

A Szűz nem egyik napról a másik szakít. Hosszú ideje listát vezet arról, hogy ki mit rontott el, hányszor és milyen hangsúlyt használt. Mostanra pedig arra jutott, hogy nincs már visszaút. A Szűz nem kiabál, nem rendez jelenetet – egyszerűen csak bejelenti, hogy ez a kapcsolat már nem működik. És ha valami nem működik, akkor mi értelme lenne tovább erőlködni?

Mérleg – Már továbblépett, de még mosolyog

A Mérleg a kapcsolat vége előtti hetekben a legveszélyesebb. Tökéletes társ képét mutatja, ám közben fejben már lejátszotta a teljes szakítást. Nem akarja, hogy rosszul süljön el a szerelem ünnepe, ezért inkább még előtte búcsút int. A Mérleg számára a harmónia sokkal fontosabb, mint az igazság és most az a fájó helyzet, hogy cseppet sem boldog – összegez a Life.hu internetes portál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu