RETRO RÁDIÓ

Te tudod, mire van szükséged a kapcsolatodban? - Találd meg a csillagjegyedhez illő lelki társad!

Közeledik a Valentin-nap. Ha még nincs randipartnered, ne csüggedj, de jobb, ha tudod, mire van szükséged a párodtól a csillagjegyed szerint ahhoz, hogy tökéletes legyen köztetek a harmónia.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10.
csillagjegy horoszkóp párkapcsolat horoszkóp

A legjobb csillagjegyű párok gyakran az elemek kompatibilitására vagy az ellentétek vonzására épülnek. A harmonikus unió biztosítja a hosszú távú kapcsolatokhoz szükséges megértést, támogatást és stabilitást. Az asztrológusok elmagyarázzák, mely jegyeknél a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy együtt találják meg az igaz szerelmet. 

Erre van szükséged a párodtól a csillagjegyed szerint.
Erre van szükséged a párodtól a csillagjegyed szerint. Fotó: Freepik - illusztráció

Tudd meg, melyik csillagjegy lehet a lelki társad

Kos
A merész és energikus Kos az Oroszlánnal, Nyilassal vagy Ikrekkel teremti meg a legjobb kapcsolatot – olyan jegyekkel, amelyek készen állnak a kalandra és a kockázatvállalásra. A Vízöntővel való kompatibilitás könnyed, izgalmas kapcsolatokhoz is vezethet.

Bika
A Bika nagyra értékeli a stabilitást és a kényelmet. Az ideális partnerek közé tartozik a Bak, a Szűz, a Halak és a Rák. Ezek a párosítások segítenek a Bikának abban, hogy támogatottnak és biztonságban érezze magát.

Ikrek
Az Ikrek jegyűek intellektuális stimulációra és közös érzelmi kalandokra szorulnak. A legerősebb kompatibilitás a Mérleggel, a Vízöntővel, a Kossal és a Bakkal mutatkozik.

Rák
A Rák nagy becsben tartja az érzelmi közelséget és a családi értékeket. Harmonikus kapcsolat lehetséges a Skorpióval, a Halakkal, a Bakkal vagy a Bikával.

Oroszlán
Az Oroszlán csodálatra és figyelemre vágyik. A Mérleg, a Halak, a Kos és a Nyilas olyan jegyek, amelyek melegséget és inspirációt nyújthatnak az Oroszlánnak.

Szűz
A Szűz számára a megbízhatóság az elsődleges. Az ideális partnerek a Bika, a Bak és a Rák – ezek a jegyek nyugalmat és magabiztosságot kölcsönöznek.

Mérleg
Társaságkedvelő és harmóniára törekvő, a Mérleg jól kijön a Vízöntővel, az Ikrekkel és az Oroszlánnal, akik segítenek egyensúlyban tartani a szabadságot és az érzelmi intimitást.

Skorpió
A szenvedélyes és intenzív Skorpió a Rák vagy a Halakkal párosul a legjobban. Ezek a kapcsolatok mély érzelmi kifejezést tesznek lehetővé anélkül, hogy félni kellene a félreértésektől.

Nyilas
A Nyilas imádja a szabadságot és az új élményeket. Ideális partnerei közé tartoznak az Ikrek, a Kosok, a Nyilasok és az Oroszlánok – azok, akik lépést tudnak tartani az életük tempójával.

Bak
A Bak gyakorlatias és felelősségteljes, leginkább a Bikával, a Szűzzel és a Rákkal kompatibilis, akik stabilitást és támogatást nyújtanak.

Vízöntő
A Vízöntők nagyra értékelik a függetlenséget és a személyes teret. Az Ikrek, a Kos és a Mérleg olyan kapcsolatot alakítanak ki, amely a szabadságot a harmóniával ötvözi.

Halak
Az érzékeny és romantikus Halak érzelmi mélységre vágyik. Ideális partnereik a Rák, a Szűz vagy a Skorpió, akik segítenek romantikus ideáljaik megvalósításában.

(via)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu