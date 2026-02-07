Így szerezheted meg az Ötöslottó főnyereményét: Szegedi Erika árulja el 4 milliárdot érő titkát

Egyik napról a másikra megváltozhat az életed. A legtöbben már fejben el is költötték a mesés összeget, miközben a lottózók előtt kígyózó sorok állnak. A téma pedig mindenhol ugyanaz: mi lenne, ha...? A halmozódásnak köszönhetően a tét már nem csupán egy szebb élet, hanem egy felfoghatatlan birodalom építése. Ilyenkor sokan a matematikához fordulnak, de van, aki szerint a szerencse nem számítás, hanem energia kérdése. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya tanácsaival magad mellé állíthatod Fortunát.

Szegedi Erika, Európa főboszorkánya úgy gondolja: a pénznek szaga és vonzása van. Szerinte 2026 a nagy próbatételek és a hatalmas váltások éve, ahol a spirituális tudatosság sorsfordító lehet.

Szegedi Erika szerint ezek a csillagjegyek a szerencse kegyeltjei

A főboszorkány szerint három jegy szülöttei most különösen erős kozmikus hátszelet érezhetnek:

Bika: A föld jegy stabilitása most mágnesként vonzza az anyagi javakat. Számukra a kitartás végre busásan kifizetődik.

Oroszlán: A Nap jegye alatt születettek uralkodói energiái most a bőség irányába mutatnak. Ha valaki, ők tudják igazán élvezni a luxust, amit a milliárdok hoznak.

Nyilas: A nagy szerencse bolygója, a Jupiter által uralt jegy szülötteinek most érdemes kockáztatniuk – a sors keze ott van a hátuk mögött.

Hogyan vonzzuk be a pénzt?

Szegedi Erika szerint nem elég csak megvenni a szelvényt. „A szerencse olyan, mint egy kényes hölgy: udvarolni kell neki” – vallja a boszorkány. Fontos a pozitív vizualizáció, de a tárgyi eszközök, mint a szerencsehozó talizmánok is segíthetnek a rezgésszint emelésében. A főboszorkány szerint a 2026-os évben különösen fontos, hogy szívből jövő hittel vágjunk bele a játékba, hiszen a félelem és a kétség elűzi a bőséget.

Boszorkányos pénzmágia a lottó nyereményhez

Ha szeretnéd megtámogatni a szerencsédet, próbáld ki ezt az egyszerű, de hatásos rituálét:

Amire szükséged lesz: Egy zöld gyertya, pár szem száraz lencse és a kitöltött lottószelvényed. A szertartás: Karcold a nevedet és a megnyerni kívánt összeget a gyertyába. Gyújtsd meg, és helyezd a szelvényt a gyertya mellé. Szórj köré lencsét (a gazdagság jelképe), és mondd ki háromszor: "Ahogy a láng ég, úgy nőjön az én szerencsém, áradjon felém a bőség, legyen enyém a nyeremény!" Hagyd a gyertyát biztonságos helyen leégni, a szelvényt pedig tartsd magadnál a sorsolásig!

Bár a lottó alapvetően a véletlen műve, a főboszorkány tanácsai sokaknak adnak reményt és hitet. Aki pedig nem hisz a mágiában, az is egyetért egy dologban: aki nem játszik, az nem is nyerhet!