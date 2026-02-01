RETRO RÁDIÓ

Szegedi Erika: Hirtelen robban be a kánikula

A hosszú hideg tél után már mindenki epekedve várja a napsütést és a tavaszt. A főboszorkányt kérdeztük meg, hogy milyen időjárásra lehet számítani a továbbiakban. Szegedi Erika szerint meleg lesz a tavasz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 13:30
szegedi erika tavasz időjárás

A csillagászati tavasz 2026-ban március 20-án, pénteken 05:46-kor veszi kezdetét. A nappalok a tavaszi nap-éj egyenlőséget követően hosszabbodnak, a természet ébredése hirtelen felmelegedést hoz magával Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint. A télből szinte átmenet nélkül megyünk át a nyárba.

Szegedi Erika
Szegedi Erika szerint hirtelen fog berobbanni a jó idő (Fotó:  Metropol)

Kemény telet tudhatunk magunk mögött, azonban lassan fellélegezhetünk. A tavasz enyhe idővel indít és március első napjaiban már 8 fokos maximumok hőmérsékleteket mérhetünk országszerte

– mondja sejtelmesen Szegedi Erika, aki hozzáteszi, hogy már a tavasz első napjai is enyhének ígérkeznek, és hirtelen jön a felmelegedés. A délutáni melegebb órákban a hőmérő higanyszála egészen 17 fokig is fel fog kúszni. A reggelek viszont továbbra is hidegek maradnak, és némi havazásra is van kilátás. 

Szegedi Erika: télből szinte átmenet nélkül megyünk át a nyárba

A kártyalapok szerint a február csapadékosnak ígérkezik, de szerencsére sok napsütéssel is megörvendeztet minket országszerte. Az igazi tavaszra sem kell sokat várni, mert március közepe után megindul a felmelegedés és a hónap végén már 20 fokos melegnek is örülhetünk

– folytatja a főboszorkány, aki hozzáteszi, hogy a csapadék nagyon fontos a mezőgazdaság szempontjából, a sok napsütésre és a szép tavaszi melegre pedig az embereknek is nagy szüksége van.

Szegedi Erika
Május végén már kánikula várható, és a hőmérő higanyszála 34 fok fölé fog kúszni (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A napsütéses meleg tavaszból hirtelen egyik napról a másikra a nyárba megyünk át. Május végén már kánikula várható, és a hőérő higanyszála 34 fok fölé fog kúszni 

– zárja a beszélgetést Szegedi Erika, aki azt tanácsolja az embereknek, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az emberi kapcsolataikra és a lelki harmóniára.

 

