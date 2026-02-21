Aljas gyilkos a prosztatarák: ezt tanácsolja az orvos a férfiaknak

Évente több, mint egymillió férfinál diagnosztizálnak prosztatarákot, emiatt is buzdít arra a neves orvos, hogy minden férfi tegye meg a lehető legtöbbet, hogy elkerülhesse vagy felvehesse a harcot a betegséggel.

Minden nyolcadik férfinál prosztatarákot állapítanak meg (Fotó: jannoon028 / freepik.com – Képünk illusztráció)

Minden 8. férfit érint a prosztatarák

Az Amerikai Rákellenes Társaság szerint Amerikában idén 36 ezer ember halhat meg prosztatarákban, s 300 ezerné is többen pedig megkaphatják az ezzel a betegséggel kapcsolatos diagnózist. A prosztatarák leggyakrabban az idősebb férfiaknál alakul ki, a betegek hattizedét 65 vagy annál idősebbek teszik ki. Az egyik legaggasztóbb dolog ezzel a ráktípussal kapcsolatban, hogy gyakran minimális vagy semmilyen tünete sincs, ami azt jelenti, hogy a betegséget magát az érintettek később vagy csak akkor veszik észre, ha már átterjedt más területekre. Ráadásul a prosztatarák a rák egyik leggyakoribb formája.

Prabhakar Rajan professzor és urológus arra figyelmeztet, hogy a férfiaknak az időbeni felismerés érdekében igenis prosztatarák-szűrést kell kérniük az orvosuktól.

A férfiaknak képesnek kell lenniük nyílt és őszinte beszélgetést folytatni az orvosukkal a PSA-tesztről

– idézi a szakember szavait az Unilad.

Amíg ki nem szabadul a prosztatából a rák, addig gyakran tünetmentes, a professzor szerint ezért is olyan veszélyes. Az 55-69 év közötti férfiaknak lenne a leginkább szükségük PSA-szűrésre, a 40 és 54 év közöttieknek pedig akkor szükséges egy ilyen teszt elvégzése, ha a felmenőik között akad prosztatarákban érintett.

Bár sok esetben a prosztataráknak nincs tünete, olykor előfordulhatnak arra utaló jelek. Ilyen, ha a férfi vért vesz észre a vizeletében, a spermában, gyakori vizelési ingert tapasztal, esetleg nehezebben megy a vizeletürítés, vagy gyakrabban kel fel pisilni az éjszaka folyamán. A szélsőséges fáradtságot is a prosztatarák lehetséges jelének találták.