Sztárok, akik legyőzték a rákot – Zalatnay Sarolta börtönbe vonulása előtt tudta meg, hogy beteg
A rákellenes világnapot hagyományosan február 4-én tartjuk. Fontos célokat tűznek ki a szervezők: növeljük a rák elleni küzdelem iránti közös elköteleződést. Zalatnay Sarolta több hazai sztárral együtt legyőzte a gyilkos kórt.
Február 4-e a rákellenes világnap, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a daganatos betegségek megelőzésére, a korai felismerés fontosságára és a betegek támogatására. A világnap azt a gondolatot is erősíti, hogy a rák nemcsak egészségügyi kérdés, hanem társadalmi ügy is. Tudással, megelőzéssel és együttműködéssel sokat lehet tenni ellene. Zalatnay Sarolta éppúgy sikerrel küzdött meg a rákkal vívott harcában, mint például Zoltán Erika.
A Metropol a rákellenes világnap alkalmából egy összeállításban mutatja be azokat a hazai (és külföldi) hírességeket, ismert embereket, akik a sokkoló diagnózist követően szembenéztek a gyilkos kórral, és ma már elmondhatják magukról, hogy legyőzték a daganatos betegséget.
Zalatnay Sarolta börtönbe vonulása előtt tudta meg, hogy beteg
Cininél 2003-ban diagnosztizálták a petefészekrákot, néhány hónappal azelőtt, hogy pénzügyi és gazdasági bűncselekmények miatt a bíróság három év börtönbüntetést szabott ki rá. Zalatnay rendszeresen járt nőgyógyászati szűrésre, ennek köszönhette, hogy idejében felfedezték szervezetében a daganatot. Az orvosok azonnal megműtötték, de a kemoterápiát nem kerülhette el, viszont úgy döntött, hogy gyógyszereket nem szed, leszámítva néhány homeopátiás szert.
Zoltán Erika két műtéten is átesett
Az énekesnő 2009-ben beszélt először súlyos betegségéről és gyógyulásáról. Zoltán Erikának a kilencvenes évek első felében kellett megküzdenie a méhnyakrákkal, mely miatt 1993-ban és 1995-ben is megműtötték a sebészek. Zoltán Erika elárulta, hogy a második operáció során a lehetséges szövődmények miatt el kellett kötni az egyik petevezetékét is.
Patkó Béla Kiki
Az Első Emelet énekesével 2004-ben tudatták az orvosok a rémisztő hírt arról, hogy súlyos beteg. Gyomrában rosszindulatú daganatot találtak. Két hetet jósoltak neki az orvosok, ő azonban élni akart. A kemoterápia mellett rendszeresen járt jégkorongozni, focizni, sőt még fát is vágott, akkor is, ha rosszul érezte magát. Állítja, hogy azért gyógyult meg, mert a kezelések alatt lefoglalta magát és nem gondolt az elmúlásra.
Rábaközi Andrea
Andrea mindössze 22 éves volt, amikor méhnyakrákot diagnosztizáltak nála az orvosok. Erre úgy derült fény, hogy egy jós kártyavetés közben figyelmeztette: súlyos góc van a szervezetében. A modell azonnal szakemberhez fordult, aki megállapította, hogy valóban nagy a baj. Megoperálták, ám pár hónap elteltével még rosszabb lett a helyzet. Természetgyógyász segítségével, léböjtkúrával, hipnózissal és agykontrollal gyógyult. A betegsége megváltoztatta az életét, azóta foglalkozik agykontrollal.
Külföldi vizekre evezve is találunk számos példát találunk arra, hogy a gyilkos kór igenis legyőzhető. Elég csak Robert De Niróra gondolni, akinél 60 évesen állapítottak meg prosztatarákot, még 2003-ban. Mivel a színész remek 60 éves korában is remek formában volt, ezért az orvosok bíztak a teljes felépülésben, ami beigazolódott: de Niro a mai napig aktív a filmiparban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre