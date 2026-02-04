Sztárok, akik legyőzték a rákot – Zalatnay Sarolta börtönbe vonulása előtt tudta meg, hogy beteg

Február 4-e a rákellenes világnap, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a daganatos betegségek megelőzésére, a korai felismerés fontosságára és a betegek támogatására. A világnap azt a gondolatot is erősíti, hogy a rák nemcsak egészségügyi kérdés, hanem társadalmi ügy is. Tudással, megelőzéssel és együttműködéssel sokat lehet tenni ellene. Zalatnay Sarolta éppúgy sikerrel küzdött meg a rákkal vívott harcában, mint például Zoltán Erika.

Rákellenes világnap: gyakori szimbólum a szalag – különböző színek, különböző ráktípusokra (Fotó: Kevin Dietsch)

A Metropol a rákellenes világnap alkalmából egy összeállításban mutatja be azokat a hazai (és külföldi) hírességeket, ismert embereket, akik a sokkoló diagnózist követően szembenéztek a gyilkos kórral, és ma már elmondhatják magukról, hogy legyőzték a daganatos betegséget.

Zalatnay Sarolta börtönbe vonulása előtt tudta meg, hogy beteg

Cininél 2003-ban diagnosztizálták a petefészekrákot, néhány hónappal azelőtt, hogy pénzügyi és gazdasági bűncselekmények miatt a bíróság három év börtönbüntetést szabott ki rá. Zalatnay rendszeresen járt nőgyógyászati szűrésre, ennek köszönhette, hogy idejében felfedezték szervezetében a daganatot. Az orvosok azonnal megműtötték, de a kemoterápiát nem kerülhette el, viszont úgy döntött, hogy gyógyszereket nem szed, leszámítva néhány homeopátiás szert.

Zalatnay Sarolta szívügyének tekinti a rák elleni küzdelmet (Fotó: MW)

Zoltán Erika két műtéten is átesett

Az énekesnő 2009-ben beszélt először súlyos betegségéről és gyógyulásáról. Zoltán Erikának a kilencvenes évek első felében kellett megküzdenie a méhnyakrákkal, mely miatt 1993-ban és 1995-ben is megműtötték a sebészek. Zoltán Erika elárulta, hogy a második operáció során a lehetséges szövődmények miatt el kellett kötni az egyik petevezetékét is.

Zoltán Erika betegsége ellenére is pozitív maradt (Fotó: Bors)

Patkó Béla Kiki

Az Első Emelet énekesével 2004-ben tudatták az orvosok a rémisztő hírt arról, hogy súlyos beteg. Gyomrában rosszindulatú daganatot találtak. Két hetet jósoltak neki az orvosok, ő azonban élni akart. A kemoterápia mellett rendszeresen járt jégkorongozni, focizni, sőt még fát is vágott, akkor is, ha rosszul érezte magát. Állítja, hogy azért gyógyult meg, mert a kezelések alatt lefoglalta magát és nem gondolt az elmúlásra.