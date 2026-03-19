Hihetetlen felvétel! Idegen objektum tűnt fel az égen Indiában

Megdöbbentő felvétel! A helyieket megdöbbentette, amit láttak: tényleg ufóval találkoztak volna?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 21:00
Ufó vagy valami más? Rejtélyes, medúza alakú fényt láttak az égen – közölte a timesofindia. Nemrég egy furcsa, fénylő jelenséget észleltek Északkelet-Indiában. Az eset nagy kíváncsiságot és értetlenséget váltott ki a helyiek körében. A beszámolók szerint Sikkim és a környező területek lakói egy fényes, ragyogó, medúza alakú jelenséget láttak, amely lassan mozgott az égen a szürkületben. Bár a jelenség csak néhány percig volt látható, gyorsan elterjedt a közösségi médiában.

Még mindig nincs rá magyarázat - Tényleg ufót észleltek Indiában?
Forrás: X

A szokatlan égi jelenségek gyakran felkeltik a közfigyelmet, mert hirtelen jelennek meg és megmagyarázhatatlannak tűnnek. Sok esetben ezekről később kiderül, hogy tudományos vagy emberi tevékenységhez köthetők, ami jól mutatja, milyen könnyen válhat a természetes kíváncsiság hétköznapi jelenségekből rejtéllyé. A jelenségről készült videókat és képeket a közösségi médiában is megosztották, amelyek egy fénylő felhőt ábrázolnak, mögötte hosszú felhőcsíkokkal, mintha egy medúza lebegne a levegőben.

Ma este rejtélyes fényeket észleltek az égen Darjeeling felett, Indiában

– írták a bejegyzésben.

A szálloda vendégei és a helyi lakosok arról számoltak be, hogy furcsa világító fényeket láttak mozogni az égen. Körülbelül 5-6 percig voltak láthatóak, utána pedig eltűntek. A jelenség rendkívül szokatlan volt és nem tudták semmihez sem hasonlítani. Sem repülőgépre, sem csillagokra.

Hivatalos magyarázat még mindig nem született az ügyben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
